El Gobierno condenó a Hamas por el asesinato de los niños Bibas y decretó duelo nacional

"Las autoridades israelíes también confirmaron que ninguno de los cuerpos corresponde a Shiri Silberman, por lo que la madre de los niños todavía sigue en cautiverio", agregaron, y finalizaron: "La República Argentina exige la inmediata liberación de todos los rehenes, y confía en que el grupo terrorista será reducido hasta sus cenizas y se convertirá únicamente en un horrendo recuerdo de la historia del mundo".

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron este jueves que los cuerpos entregados por Hamas permanecen a los argentinos Ariel y Kfir Bibas, de 5 y 2 años respectivamente. Sin embargo, aseguraron que el tercer cadáver no pertenece a Shiri, la madre de los niños, y a quien la organización terrorista manifestó entregar.

Mediante un comunicado, expresaron: "Tras la finalización del proceso de identificación por parte del Instituto Nacional de Ciencia Forense, en colaboración con la Policía de Israel, representantes de las FDI informaron a la familia Bibas que sus seres queridos, Ariel y Kfir Bibas, han sido identificados".

Además, aseveraron que los niños fueron "brutalmente asesinados en cautiverio por terroristas en noviembre del 2023", basándose en "la evaluación de funcionarios profesionales, basada en la inteligencia disponible y los hallazgos forenses del proceso de identificación".

"Durante el proceso de identificación, se determinó que el cuerpo adicional recibido no es el de Shiri Bibas y que no coincide con el de ningún otro rehén. Se trata de un cuerpo anónimo y no identificado", expresaron, argumentando que se trata de una violación de máxima gravedad por parte de la organización terrorista Hamás, que estaba obligada por el acuerdo a devolver a cuatro rehenes fallecidos".

Bajo este marco, exigieron que Hamas "devuelva a Shiri a casa junto con todos nuestros rehenes", y añadieron: "Ariel Bibas tenía cuatro años en el momento de su muerte y Kfir Bibas tenía diez meses. Fueron secuestrados junto con su madre, Shiri Bibas, desde su hogar en Nir Oz. Yarden Bibas, padre de Ariel y Kfir, salió a protegerlos y fue secuestrado antes del secuestro de Shiri y los niños. Yarden fue devuelto como parte del acuerdo para la liberación de los rehenes el 1 de febrero del 2025".

"Expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia Bibas en este momento tan difícil y seguimos comprometidos a hacer todo lo posible para garantizar que Shiri y todos los rehenes sean llevados a casa lo antes posible", cerraron.