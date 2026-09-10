Agosto fue el mes más caluroso jamás registrado en el planeta, según especialistas

Las temperaturas promedio del aire alcanzaron los 16,9°C y las superficies marinas también marcaron niveles récord. Copernicus advirtió que el calor extremo continuará mientras sigan los combustibles fósiles.

Archivo. Según el informe, 52 países de todos los continentes batieron sus propios récords de temperatura durante el verano boreal.

Agosto se convirtió en el mes más caluroso jamás registrado en el planeta , con temperaturas oceánicas que también alcanzaron niveles sin precedentes, según informó este jueves el monitor climático europeo Copernicus. Las mediciones mostraron que las temperaturas promedio del aire llegaron a 16,9°C durante el mes pasado, lo que supera en un 0,01°C el récord mensual anterior , registrado en julio de 2023.

Las observaciones de Copernicus se remontan a 1940. Para poner los registros actuales en perspectiva histórica, los científicos también recurren a otras evidencias, como núcleos de hielo, anillos de árboles y esqueletos de coral .

“Los humanos probablemente no vieron temperaturas tan elevadas como las actuales, no se reportaron al menos los últimos 100.000 años ”, comentó Samantha Burgess, del Centro Europeo para Previsiones Meteorológicas a Mediano Plazo, a cargo de Copernicus.

La actividad humana, principalmente la quema de carbón, petróleo y gas, elevó la temperatura del planeta cerca de 1,4°C desde la era preindustrial y aumentó la gravedad y la posibilidad de fenómenos meteorológicos extremos. A pesar de esto, las emisiones de gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento, alcanzaron niveles históricos en 2025, según informó la entidad.

“ La evidencia es irrefutable : este es el precio en espiral de la adicción de la humanidad a los combustibles fósiles y de la crisis climática global que está alimentando”, afirmó el jefe de clima de la ONU, Simon Stiell, al referirse al informe de Copernicus.

En esta línea, desde la ONU advirtieron, en respuesta a la evaluación del organismo europeo, que el planeta continuará avanzando hacia niveles nunca antes vistos hasta que la humanidad abandone los combustibles fósiles.

El verano más caluroso en Europa

El informe de Copernicus también determinó que agosto “marcó el final del verano más caluroso de Europa occidental”, que superó el récord establecido en 2003. Entre junio y agosto se sucedieron severas olas de calor que provocaron el cierre de escuelas, secaron ríos y generaron condiciones para devastadores incendios forestales.

El análisis del organismo europeo, basado en miles de millones de datos del modelo climático ERA5, estimó que unos 1300 millones de personas en todo el mundo vivieron entre junio y agosto el verano boreal más caluroso registrado.

Durante ese período, 52 países de todos los continentes batieron sus propios récords de temperatura. En Europa occidental, once países, entre ellos España e Italia, registraron también su temperatura promedio más alta para esa estación.

A su vez, un recuento de la AFP basado en informes de salud de ocho países - Alemania, Reino Unido, Austria, Bélgica, España, Francia, Países Bajos y Portugal - contabilizó al menos 35.000 muertes adicionales o asociadas directamente con el calor entre mediados de junio y finales de agosto.

Los científicos de la red World Weather Attribution concluyeron que la ola de calor particularmente intensa registrada en junio habría sido “prácticamente imposible” sin la influencia del cambio climático.

El efecto del niño

El calor no se limitó a la superficie terrestre. Las temperaturas de las superficies marinas también alcanzaron un máximo diario mundial y empataron el récord de calor para un mes de agosto. De esta manera, se prolongó una racha de tres meses consecutivos con temperaturas oceánicas sin precedentes.

Más del 90% del exceso de calor atrapado por las emisiones de gases de efecto invernadero fue absorbido por los océanos, con un costo severo para la vida marina, los arrecifes y las comunidades costeras.

Durante agosto se registraron temperaturas récord en cuencas como el Atlántico, el Mediterráneo y el Pacífico tropical, donde el fenómeno El Niño más intenso de la era moderna está ganando fuerza rápidamente.

Estos episodios se caracterizan por aguas del Pacífico inusualmente cálidas que incrementan la probabilidad de fenómenos meteorológicos extremos a miles de kilómetros de distancia. Entre sus posibles efectos se encuentran inundaciones en Perú, sequías en África e incendios forestales en Australia.

El Niño constituye la fase más cálida de un ciclo climático natural y suele generar un incremento temporal de las temperaturas globales, que ya se encuentran elevadas como consecuencia del calentamiento de fondo a largo plazo.

Los científicos esperan que los récords continúen durante los próximos meses, a medida que este “super-El Niño” se aproxime a su máxima intensidad alrededor de diciembre. En ese escenario, 2027 —y posiblemente también 2026— podrían convertirse en los años más calurosos jamás observados.