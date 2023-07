El jefe de la ONU llama a "no olvidar a Haití" al llegar a Puerto Príncipe

El secretario general dela ONU, António Guterres, llamó hoy a "no olvidar a Haití" al llegar a Puerto Príncipe para expresar su "solidaridad" con una población atrapada en un "ciclo trágico" de violencia, miseria y desastres sanitarios.

"Ahora no es el momento de olvidar a Haití", agregó, mientras que el servicio de su vocero recordó el "ciclo trágico de crisis de seguridad, políticas y humanitarias" que viven los haitianos, informó la agencia de noticias AFP.

El secretario general "reafirmará el apoyo de la ONU a Haití, su firme llamado a la comunidad internacional para apoyar a Haití y sus necesidades humanitarias, así como su llamado a un inmediato despliegue de una fuerza internacional para ayudar a la policía nacional", dice el comunicado del organismo.

En octubre, haciéndose eco de un pedido de Henry, ya había reclamado al Consejo de Seguridad que enviara contingentes para apoyar a la Policía haitiana, superada por la violencia de las pandillas.

Si bien algunos países dijeron estar listos para participar en una fuerza como la reclamada, ninguno se ofreció para liderar una operación de este tipo en un país fracturado por múltiples intervenciones extranjeras.

Desde ese llamado, la ONU siguió describiendo la pesadilla vivida por los haitianos, con francotiradores en los tejados, secuestros, ataques a escuelas y violaciones.

Este jueves, tras regresar de una visita a Haití, la secretaria ejecutiva de Unicef, Catherine Russell, dijo que la situación en el país es crítica.

"Los haitianos de nuestro equipo en el país me han dicho que la situación nunca ha estado tan mal como ahora: hambre y desnutrición sin precedentes, parálisis económica, resurgimiento del cólera e inseguridad generalizada que crea una espiral de violencia", describió.

Algunos vecinos salieron a las calles a responder por su cuenta a la violencia. En abril, un grupo de civiles capturó a varios pandilleros bajo custodia policial, lo mató a golpes y quemó sus cuerpos en la calle.

El ministro de Cooperación Exterior, Ricard Pierre, advirtió en junio sobre el alto riesgo de una "guerra civil" si no se produce una intervención extranjera.

Casi la mitad de la población, unos 5,2 millones de personas, necesita además ayuda humanitaria, incluidos unos 3 millones de niños.

Hace más de un año se creó el Acuerdo de Montana, una suerte de comité de transición de dos años al que se sumaron cientos de organizaciones políticas y sociales en un intento por sortear la profunda crisis a todos los niveles que padece la isla y fortalecer las instituciones de cara a la celebración de elecciones cuando finalizara ese plazo.

Sin embargo, el proceso se estancó en enero tras la renuncia del exsenador Steven Benoit, quien actuaba como primer ministro designado por el consejo de transición, mientras que Fritz Alphonse lo hacía de presidente interino designado.

Además, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) pidieron una mayor financiación para Haití con el objetivo de cubrir las necesidades humanitarias de miles de personas en el marco de la violencia armada, la hambruna y los desastres naturales en el país.

"La crisis del hambre en Haití no se ve, no se escucha ni se aborda. La violencia y el impacto climático ocupan los titulares, pero no escuchamos tanto sobre los 4,9 millones de haitianos que luchan por comer todos los días", alertó la directora ejecutiva del PMA, Cindy McCain, y agregó que la proporción de haitianos que enfrentan inseguridad alimentaria es "la segunda más alta del mundo".

A ello hay que sumar unos 760 muertos desde la declaración en octubre del brote de cólera que está asolando el país, y que dejó hasta ahora unos 51.800 casos probables (en torno a 3.100 confirmados) con una especial incidencia en la población infantil.