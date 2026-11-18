Ambos mandatarios arribaron a Shenzen, donde mantendrán un encuentro con Xi Jinping. Anteriormente, los líderes de Estados Unidos y Rusia habían mantenido una cumbre bilateral el 15 de agosto de 2025 en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , y su par ruso, Vladimir Putin , protagonizaron este miércoles su primer cara a cara en Shenzhen, en el sur de China, donde ambos participarán de una reunión tripartita con el líder chino , Xi Jinping, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Con la alfombra roja como escenario y el mandatario chino como testigo, los líderes de Estados Unidos y Rusia se estrecharon cordialmente la mano e intercambiaron algunas palabras antes de participar de la tradicional "fotografía de familia" del encuentro.

Durante la ceremonia, Trump se ubicó a la derecha de Xi, mientras que Putin quedó a la izquierda de Peng Liyuan , esposa del mandatario chino.

El saludo de este miércoles fue el primer encuentro cara a cara entre Trump y Putin en más de un año . La última vez que se habían visto fue el 15 de agosto de 2025, en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson de Anchorage, Alaska, en una cumbre centrada en la guerra entre Rusia y Ucrania. Trump la calificó entonces de “extremadamente productiva”, pero la misma terminó sin un acuerdo de paz.

El encuentro del jueves marcará la primera vez que los tres mandatarios de las tres potencias se reúnen presencialmente.

La cumbre fue comparada con la Conferencia de Yalta de 1945, cuando Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética acordaron sus respectivas esferas de influencia y sentaron las bases del orden internacional de posguerra. Desde entonces, aquel episodio quedó asociado a los acuerdos entre grandes potencias que condicionan el futuro de países más pequeños. En ese contexto, algunas capitales europeas y asiáticas temen que las principales potencias militares del mundo dejen de lado sus intereses. Ucrania, Europa y Taiwán seguirán de cerca las conversaciones.

Antes del encuentro, Xi había recibido personalmente a Trump en el aeropuerto de Shenzhen, un gesto poco habitual para el mandatario chino, que rara vez se traslada a recibir a líderes extranjeros. Ambos se saludaron cordialmente y Trump llegó a apoyarle brevemente un brazo sobre el hombro, mientras aviones de combate sobrevolaban el lugar. Durante la bienvenida, Xi manifestó su expectativa de mantener “un intercambio profundo de opiniones” para promover “una relación constructiva y estratégicamente estable”, basada en “el respeto mutuo, la equidad y la reciprocidad”, según informó la prensa estatal china.

El recibimiento también funcionó como una devolución del gesto que Trump tuvo con Xi en septiembre, cuando lo esperó en la base aérea Andrews, cerca de Washington, al comienzo de una visita de tres días del presidente chino.

Putin había llegado a China el martes por la noche y este miércoles mantuvo una reunión de más de dos horas con Xi, que incluyó un almuerzo. Funcionarios rusos señalaron que ambos tenían previsto conversar sobre energía y finanzas y, en un formato más reducido, abordar cuestiones de política exterior, entre ellas la guerra en Ucrania y la situación de Corea del Norte.

La reunión se realizó al margen de la cumbre anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés). Según un comunicado difundido por medios estatales, Xi afirmó que las relaciones entre China y Rusia son “inquebrantables ante las tormentas y firmes como una montaña”. Además, las definió como “un ejemplo de un nuevo tipo de relación entre grandes potencias, caracterizada por la igualdad, el respeto mutuo, la confianza y una cooperación en la que ambas partes salen ganando”.

Archivo. Putin y Xi Jinping, en sintonía antes del encuentro con Trump.

Además, la sintonía entre ambos mandatarios también se vio en sus primeros discursos. En su alocución inaugural, Xi también defendió el “comercio libre y abierto” y buscó presentar a China como un socio estable en el escenario internacional. El planteo marcó un contraste con la política de Washington, que durante la presidencia de Trump elevó los aranceles y adoptó una postura más agresiva en sus relaciones exteriores.

Las declaraciones del mandatario chino se conocieron después de que Estados Unidos anunciara nuevas restricciones al acceso de China a chips avanzados de inteligencia artificial fabricados por compañías como Nvidia. La medida amenaza con sumar tensión a la frágil tregua comercial entre las dos potencias, mientras Beijing ya anticipó que responderá con represalias.

"Debemos defender firmemente el sistema comercial multilateral basado en normas, con la Organización Mundial del Comercio en su núcleo, apoyar el comercio y la inversión libres y abiertos, y mantener la estabilidad y el funcionamiento fluido de las cadenas industriales y de suministro globales", afirmó Xi ante un auditorio de empresarios.

Putin también utilizó su intervención en la APEC para cuestionar a las potencias occidentales, a las que calificó como "antiguos hegemones". Sus declaraciones llegaron después de que Ucrania inutilizara el estratégico puente de Kerch, que conecta Crimea con Rusia, en un nuevo revés para Moscú en una guerra que lleva cuatro años.

El presidente ruso describió la situación de Europa como un "declive humillante" y sostuvo que las sanciones impuestas contra su país tras la invasión de Ucrania tuvieron un efecto contraproducente.

"La experiencia demostró que las herramientas tradicionales de dominio económico y coerción de facto prácticamente agotaron su recorrido y perdieron gran parte de su poder intimidatorio", afirmó Putin.

"Si bien las sanciones, los aranceles y las restricciones a las exportaciones todavía pueden ejercer cierto efecto disuasorio, son incapaces de detener el crecimiento y mucho menos de aplastar las economías de sus competidores", agregó.

Qué se espera de la reunión

La reunión trilateral está prevista para este jueves a las 14.30, hora local (06.30 GMT). Los tres mandatarios podrían abordar la guerra de Rusia en Ucrania, el conflicto de Estados Unidos en Irán y cuestiones comerciales, además de la inteligencia artificial y las armas nucleares.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, consideró improbable que Putin y Trump dispongan de tiempo para mantener negociaciones bilaterales en profundidad. La administración rusa había anticipado que, en caso de conversar por separado, probablemente lo harían de manera informal. Trump, por su parte, había manifestado su intención de reunirse individualmente con el presidente ruso.

El mandatario estadounidense aseguró el martes que “estamos muy cerca” de alcanzar un acuerdo sobre Ucrania, en contraste con las declaraciones de asesores que habían anticipado que la guerra no formaría parte de la agenda del encuentro. Washington confirmó que también se discutirán la situación en Irán y el desarme nuclear, luego de que en febrero venciera el tratado bilateral con Rusia sobre armas atómicas.

Beijing, en tanto, evitó precisar los temas de la agenda y se limitó a señalar que habrá “intercambios a fondo sobre la salvaguarda de la paz mundial y la promoción de la estabilidad estratégica en las relaciones entre las grandes potencias”.