El presidente chino recibió personalmente al republicano en Shenzhen, en un gesto diplomático poco habitual en su estilo. Los líderes se encontrarán en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , llegó este miércoles a China para participar de una cumbre que reunirá a tres de los principales protagonistas del escenario internacional. El mandatario mantendrá un encuentro trilateral con el presidente chino, Xi Jinping, y su par ruso, Vladimir Putin , en medio de las tensiones geopolíticas, la guerra en Ucrania y el conflicto en Medio Oriente.

El avión presidencial aterrizó durante la tarde en Shenzhen, el centro tecnológico chino que recibe a los líderes que participan de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) . Trump llegó desde Filipinas, donde había participado de una reunión de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), tras un vuelo de aproximadamente dos horas.

A diferencia de lo que suele hacer con otros mandatarios extranjeros, Xi Jinping se trasladó hasta el aeropuerto para recibir personalmente al republicano . Lo esperó al pie de la escalerilla y lo abrazó , en un gesto que devolvió el que Trump había tenido con él durante su visita a Washington en septiembre.

Durante la bienvenida, el presidente chino expresó su intención de profundizar el vínculo bilateral. “Espero con interés mantener un intercambio profundo de opiniones con usted (...), con el objetivo de promover una relación constructiva y estratégicamente estable entre nuestras dos naciones, una relación basada en los fundamentos del respeto mutuo, la equidad y la reciprocidad”, afirmó Xi, según informó la agencia estatal Xinhua.

Putin había llegado a China el martes por la noche. Este miércoles, el líder ruso compartió con Xi más de dos horas de reuniones, incluido un almuerzo, de acuerdo con la agencia AFP. Funcionarios de Moscú anticiparon que la agenda incluiría cuestiones energéticas y financieras y que, en un formato más reducido, ambos abordarían asuntos de política exterior, entre ellos la guerra en Ucrania y la situación de Corea del Norte.

Trump, Xi y Putin: los temas de la cumbre trilateral

El desarme nuclear, la guerra contra Irán, la invasión rusa a Ucrania y las relaciones comerciales estarán entre los principales asuntos de la reunión a tres bandas, que se desarrollará en los márgenes de la APEC. Trump llega al encuentro en uno de los momentos de mayor debilidad política de su segundo mandato, después de la contundente derrota que sufrieron los republicanos frente a los demócratas en las elecciones de medio término.

Por el peso de los tres protagonistas y la posibilidad de que discutan asuntos centrales del orden internacional, algunos especialistas compararon la cumbre con la Conferencia de Yalta, celebrada en febrero de 1945. En aquella reunión, Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill y Joseph Stalin negociaron el futuro de Europa tras la Segunda Guerra Mundial.

La comparación también alimentó la preocupación del presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, ante la posibilidad de que las principales potencias negocien aspectos de la guerra sin la participación de Kiev. Sin embargo, más allá del simbolismo del encuentro, no se esperan anuncios de una magnitud comparable con los acuerdos alcanzados en Yalta.

Archivo. Trump, Putin y Xi Jinping se verán las caras en el marco de la cumbre APEC.

En Shenzhen, uno de los principales polos chinos de robótica e inteligencia artificial (IA), Trump también buscará extender la tregua comercial con Beijing, que vence el 10 de enero próximo. La disputa por el desarrollo tecnológico y el liderazgo en IA seguirá como uno de los ejes de la relación bilateral, en un contexto atravesado por el escándalo de presunto espionaje chino que involucró al ex CEO de Nvidia, Jensen Huang, y su posterior salida de la compañía.

La agenda podría sumar otro encuentro: Trump dejó abierta la posibilidad de reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong-un, con el objetivo de retomar los contactos con Pyongyang sobre su programa nuclear. Consultado nuevamente sobre esa posibilidad, el presidente estadounidense respondió este martes: “Ya veremos qué pasa”.

Para Putin, en tanto, la cumbre representa una oportunidad política más allá de los resultados concretos. La presencia del mandatario ruso junto a sus pares estadounidense y chino le permitirá sostener que los esfuerzos de Occidente por aislar a Moscú, tras más de cuatro años y ocho meses de invasión a Ucrania, perdieron fuerza con el paso del tiempo.

La agenda de Trump en Asia y la disputa por las tierras raras

La visita a China forma parte de una gira asiática que comenzó en Manila, donde Trump participó de la cumbre de líderes de la ASEAN y mantuvo reuniones vinculadas al Quad, la alianza de seguridad que integran Estados Unidos, Australia, Japón y la India.

En ese marco, el presidente estadounidense y los primeros ministros Narendra Modi (India), Anthony Albanese (Australia) y Sanae Takaichi (Japón) alcanzaron acuerdos para fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos. Se trata de un sector estratégico en la disputa económica y tecnológica con China.

Durante el encuentro, Trump sostuvo que los acuerdos apuntaban a evitar la “coerción por parte de cualquier proveedor extranjero”, aunque no mencionó directamente a Beijing. China concentra el 90% del refinado, procesamiento y transformación de las tierras raras a nivel mundial, una posición dominante que Estados Unidos busca reducir.

“Estamos produciendo tierras raras a un nivel sin precedentes. Los alcanzaremos [a China] en un plazo de 10 meses”, aseguró el mandatario.

Durante su paso por Filipinas, Trump también se reunió con el presidente de ese país y anfitrión de la cumbre de la ASEAN, Ferdinand Marcos Jr.