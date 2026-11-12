El ministro de Defensa de Israel advirtió que puede atacar Gaza "sin aprobación de la oposición" + Agregar ámbito en









En medio de la transición política israelí, el funcionario defendió la continuidad de las operaciones de las Fuerzas de Defensa en Gaza, Líbano, Siria y Cisjordania. Además, sostuvo que las decisiones militares corresponden al Ejecutivo y no requieren el aval de los sectores que cuestionan su actuación.

Katz desafía las presiones y asegura que Israel puede atacar Gaza sin autorización.

El ministro de Defensa en funciones de Israel, Israel Katz, afirmó que el Gobierno puede disponer nuevos ataques militares en la Franja de Gaza y otros territorios sin consultar ni obtener el visto bueno de los partidos opositores. Sus declaraciones se produjeron en medio de las críticas de sectores políticos que reclaman mayor cautela mientras se negocia la formación de un nuevo Ejecutivo tras las elecciones legislativas.

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A través de un mensaje publicado en X, Katz defendió las facultades del actual Gobierno para tomar decisiones vinculadas con la seguridad nacional y dar instrucciones a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

"No requerimos la aprobación de la oposición ni de ninguna autoridad jurídica para ordenar a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que lleven a cabo ataques selectivos en Gaza, operaciones defensivas y ofensivas en el Líbano; el mantenimiento de una zona de seguridad en Siria (...); la evacuación de un barrio utilizado por terroristas en Hebrón (Cisjordania)", expresó el funcionario.

También hizo referencia a las operaciones militares frente a Irán y sostuvo que Israel demostró determinación y criterio en sus acciones, en coordinación con el Ejército. Es por eso que, aseguró que el país continuará actuando de acuerdo con las circunstancias.

" , , , - - . , " - . . , " - , . . — ” Israel Katz (@Israel_katz) November 12, 2026 Israel: Netanyahu enfrenta cuestionamientos por las decisiones militares Las declaraciones surgieron luego de que Gadi Eisenkot, dirigente opositor y encargado de intentar formar una nueva coalición de Gobierno, reclamara al primer ministro en funciones, Benjamin Netanyahu, mayor prudencia en las decisiones militares. El dirigente advirtió sobre los riesgos de ordenar operaciones sin que exista una amenaza "directa e inmediata".

Eisenkot también pidió que Netanyahu mantenga informados a los sectores políticos involucrados en la transición y cuestionó la posibilidad de que se adopten decisiones que puedan comprometer la seguridad del país antes de la conformación del próximo Gobierno. Katz insistió en que la responsabilidad sobre la seguridad israelí continúa en manos de las actuales autoridades y remarcó que los procesos políticos no deben interrumpir las decisiones militares.