El papa Francisco reapareció en silla de ruedas en la Basílica de San Pedro

En el marco de una fecha especial, fuentes del Vaticano aseguran que el Papa desea estar presente este domingo en la misa de Domingo de Resurrección y en la bendición Urbi et Orbi, en búsqueda de retomar lentamente su vida pública. Por el momento, la información oficial detalla que la misa será realizada a partir de las 10.30 en la plaza de San Pedro por el cardenal Angelo Comastri, vicario general emérito del Papa.

El vicepresidente de EEUU viajó al Vaticano pero no se encontró con el papa Francisco

Luego de ser recibido el viernes por la primera ministra italiana Giorgia Meloni, el vicepresidente de EEUU JD Vance asistió al Vaticano, aunque sin coincidir con el papa Francisco. Allí tuvo un encuentro en el que se abordó la cuestión de los refugiados, a dos meses de que el Santo Padre se mostrara crítico con la política migratoria del país del norte.

Ambas partes mantienen la incertidumbre sobre un posible encuentro que aún no fue mencionado. Se espera que Vance se vea con Francisco el domingo al margen de la misa de Pascua, aunque su presencia no fue confirmada oficialmente

El mensaje del papa Francisco por el Viernes Santo: "La economía del Dios no mata, ni aplasta"

El papa Francisco no estará presente el tradicional Vía Crucis de Semana Santa llevado a cabo en Roma en el Viernes Santo debido a su cuadro de salud, pero compartió las reflexiones escritas que se leerán en la celebración. "La economía de Dios no mata, no descarta, no aplasta; es humilde, fiel a la tierra", aseveró en su mensaje.

"Tú eres, Jesús, el Señor de la alegría", indicó en el escrito hecho público, y agregó: "En ti todos nos encontramos y somos llevados a casa, como la única oveja que se había perdido. Deshumana es la economía en la que noventa y nueve valen más que uno. Sin embargo, hemos construido un mundo que funciona de ese modo; un mundo de cálculos y algoritmos, de frías lógicas e intereses implacables. La ley de tu casa, economía divina, es otra, Señor. Volvernos a ti, que caes y te levantas, es un cambio de ruta y un cambio de paso. Conversión que devuelve alegría y nos lleva a casa".