El papa León XIV eliminó un órgano creado por Francisco para incentivar las donaciones a la Santa Sede

El papa León XIV anuló la Comisión de Recaudación de Fondos de la Santa Sede, un organismo creado por el papa Francisco durante su internación y pensado para definir campañas y estrategias financieras con amplia autonomía. La decisión, firmada el 29 de septiembre pero comunicada recién este domingo, renovó las discusiones internas sobre cómo se financiará la Iglesia en el futuro inmediato.

Según la estructura que había establecido Francisco, la comisión estaba integrada únicamente por italianos, incluidas dos religiosas con cargos en el Vaticano, y tenía la responsabilidad de definir cada año las campañas de sensibilización, los objetivos, las prioridades operativas y las modalidades de ejecución. Además, podía asignar tareas a miembros específicos y delinear la programación completa o parcial de las actividades de recaudación.

papa francisco.jpg El órgano suprimido había sido creado durante la internación de Francisco y tenía amplias facultades operativas. León XIV, sin embargo, decidió directamente desactivarla. Voces dentro del Vaticano señalan que los poderes amplios y la autonomía casi total del organismo no coincidían con la estrategia del actual pontífice, que busca un modelo más controlado y alineado con el Consejo para la Economía.

Hacia un nuevo esquema de financiamiento La Santa Sede informó que la medida responde a una reorganización más amplia y que el Consejo para la Economía ya presentó recomendaciones que serán la base del nuevo diseño. En las próximas semanas se anunciará un grupo de trabajo que deberá elaborar propuestas concretas para la recaudación de fondos y evaluar cuál es la estructura más adecuada para los próximos años.

Ese grupo también contará con integrantes sugeridos por el Consejo para la Economía, cuyos nombres deberán recibir la aprobación final del Papa. El objetivo central será modernizar el sistema de financiamiento, revisar prioridades y garantizar una administración más eficiente y transparente.

León XIV 2025 Papa La Santa Sede cerró 2024 con un superávit de 1,6 millones de euros tras años de déficit. Vatican News Un contexto económico que muestra señales de recuperación El cambio se produce en un momento en el que las cuentas del Vaticano muestran una mejora significativa. En 2024, la Santa Sede cerró con un superávit de 1,6 millones de euros, un contraste abrupto frente al déficit de 51,2 millones registrado el año anterior. Las donaciones también crecieron de manera notable, alcanzando 237 millones de dólares. En paralelo, los ingresos del sector inmobiliario vaticano pasaron de 79 a 91,9 millones de euros, una variación considerada positiva por los organismos económicos internos. La decisión de León XIV no solo desmonta una estructura clave creada por Francisco, sino que también abre un nuevo capítulo en la discusión sobre el control económico dentro del Vaticano. Con un equipo renovado y un modelo en reformulación, el próximo paso será definir hasta dónde llegará la reconfiguración financiera y qué peso conservará el Consejo para la Economía en el nuevo esquema.