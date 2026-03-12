El papa León XIV expresó su preocupación por la guerra y pidió el fin de los ataques en Líbano

El pontífice exigió el cese de los combates. Fue durante la audiencia general en la plaza de San Pedro.

Mientras el papa León XIV realizó este miércoles en Roma un nuevo llamado público para que cesen los combates en Líbano , el Ejército de Israel informó que completó una “nueva oleada de ataques” contra Dahye , el suburbio sur de Beirut , considerado un bastión histórico de Hezbollah , aliado regional de Irán .

El pontífice pronunció su mensaje durante la audiencia general en la plaza de San Pedro , donde expresó preocupación por el impacto del conflicto en la población civil y pidió poner fin a la escalada militar.

La situación afecta de manera directa a los católicos libaneses , que representan alrededor del 40% de la población del país .

El propio León XIV mantiene una relación cercana con Líbano , dado en su primer viaje apostólico visitó el país entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre . Desde el inicio de la nueva escalada bélica, el 3 de marzo , siguió con inquietud los acontecimientos.

Según cifras difundidas por Naciones Unidas , la violencia provocó hasta el momento 456 muertos y 1.313 heridos .

El conflicto también generó una grave crisis humanitaria. Cerca de 700.000 personas debieron abandonar sus hogares y muchas se refugiaron en el principal estadio de fútbol de Beirut.

Impacto en la Iglesia

La Iglesia católica expresó alarma por la muerte del sacerdote Pierre El Rai, un religioso maronita que se desempeñaba como párroco en la iglesia de Otayas.

El sacerdote falleció cuatro días antes durante un ataque israelí, un hecho que provocó conmoción dentro de la comunidad cristiana del país.

El Papa León XIV fue informado inmediatamente y manifestó su “profundo dolor”, además de reclamar nuevamente el cese inmediato de las hostilidades.

Doce días de combates

Este miércoles marcó el duodécimo día de enfrentamientos, iniciados el 28 de febrero, la misma duración que tuvo la guerra librada en junio de 2025, que terminó tras 12 jornadas de combates.

Las autoridades israelíes informaron que el martes llevaron a cabo nuevos ataques aéreos dirigidos contra centros de mando de Hezbollah.

En un comunicado oficial, el Ejército de Israel sostuvo que los bombardeos apuntaron a instalaciones donde la organización “almacenaba armas”.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron además que sus operaciones continúan “debido a su decisión de atacar deliberadamente a Israel en nombre del régimen iraní y no toleran daño a los residentes del Estado de Israel”.

Advertencias y evacuaciones en el sur del Líbano

En paralelo, el portavoz en árabe del ejército israelí, Avichay Adraee, difundió “una advertencia urgente” dirigida a los residentes del sur del Líbano, a quienes pidió abandonar el área de Dahye.

La orden de evacuación se concentró en cuatro barrios densamente poblados de los suburbios de Beirut.

La nueva fase del conflicto comenzó el 28 de febrero, cuando murió en Teherán el líder supremo iraní Ali Khamenei, junto a varios miembros de su familia, durante un ataque ocurrido el primer día de la guerra.

Tras ese episodio, Hezbollah lanzó ataques contra el norte de Israel, lo que desencadenó una incursión terrestre israelí y una intensificación de los bombardeos en territorio libanés.

El Ejército de Israel reiteró además órdenes de evacuación en el sur del Líbano, particularmente en la zona comprendida entre la Línea Azul, frontera supervisada por la ONU, y el río Litani, área donde operan los cascos azules de Naciones Unidas.

La región posee una larga historia de tensiones. En el año 2000, las fuerzas israelíes se retiraron del sur del Líbano, poniendo fin a una ocupación militar que duró 18 años.