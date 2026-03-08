El duro mensaje del papa León XIV contra EEUU, Israel e Irán por la guerra en Medio Oriente: "Que silencien sus armas" + Seguir en









Durante el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro, el pontífice pidió no minimizar las agresiones contra las mujeres y reclamó impulsar educación y políticas concretas para prevenir la violencia de género.

El papa León XIV se pronunció este domingo

El papa León XIV expresó este domingo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, su solidaridad y sus oraciones por todas las mujeres que padecen distintas formas de violencia en el mundo. El mensaje fue pronunciado tras el tradicional rezo del Ángelus dominical en el Vaticano.

Desde la ventana del Palacio Apostólico, el pontífice estadounidense reafirmó el compromiso de la Iglesia Católica con la defensa de la igualdad y lamentó que el género femenino continúe siendo objeto de discriminación y ataques en numerosas sociedades.

“Lamentablemente, muchas mujeres siguen siendo discriminadas desde la infancia y sufren diversas formas de violencia. A ellas, en modo especial, les expreso mi solidaridad y mis oraciones”, expresó León XIV ante los fieles reunidos en la plaza de San Pedro.

El Santo Padre también abordó la problemática en una carta publicada en la revista mensual “Plaza de San Pedro”, donde respondió a la consulta de una fiel italiana sobre la violencia de género. Allí sostuvo que, en muchos casos, las mujeres son víctimas de crímenes por representar valores que se oponen a una cultura de dominación.

Día Internacional de la Mujer: el llamado del Papa a erradicar la violencia En ese contexto, León XIV instó a impulsar proyectos concretos para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, al tiempo que remarcó que el camino debe comenzar por la educación de los jóvenes y la construcción de una cultura de respeto.

Además, el pontífice fue enfático al advertir que las agresiones no deben ser relativizadas ni minimizadas. “Nunca debemos subestimar un acto de violencia, y no temamos denunciarla, incluso cuando exista un clima que intenta justificarla o atenuar la responsabilidad”, afirmó. leon xiv León XIV instó a impulsar proyectos concretos para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, al tiempo que remarcó que el camino debe comenzar por la educación de los jóvenes y la construcción de una cultura de respeto. En su mensaje también dedicó un espacio a la situación internacional. Con preocupación por la escalada de tensiones, pidió el cese de los ataques armados en Oriente Medio ante el riesgo de que el conflicto se extienda hacia países vecinos como Líbano. Asimismo, mencionó la delicada situación en Irán y reclamó la apertura de instancias de diálogo que permitan escuchar a los pueblos involucrados. “Que cese el estruendo de las bombas, que callen las armas y se abra un espacio de diálogo en el que se pueda escuchar la voz de los pueblos”, concluyó León XIV, confiando su pedido a la Virgen María para avanzar hacia la reconciliación y la paz.