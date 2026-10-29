De la obra a la fábrica: el cambio de paradigma que necesita la construcción

La construcción modular e industrializada propone transformar los procesos productivos para mejorar la productividad, reducir desperdicios y optimizar costos y plazos. Cuáles son las oportunidades que tiene Argentina para impulsar este cambio.

La construcción modular permite trasladar parte de la producción a plantas industriales para mejorar el control de calidad y optimizar el uso de materiales.

Durante mucho tiempo, la construcción aceptó como natural una particularidad que pocas grandes industrias conservan con tanta intensidad: instalar su fábrica en cada proyecto. Cada vez que comienza una obra, se movilizan trabajadores, herramientas, equipos y materiales. Se monta un obrador, se coordinan distintos gremios y se organizan procesos que dependen del terreno, el clima y múltiples variables difíciles de controlar. Cuando el edificio se termina, buena parte de esa estructura productiva se desmonta para volver a empezar en otro lugar.

Mientras otras industrias llevan décadas trasladando procesos a fábricas para ganar productividad, la construcción todavía produce una parte sustancial de sus edificios directamente en el lugar donde serán utilizados.

La construcción modular e industrializada propone cambiar progresivamente esa lógica: en lugar de llevar la fábrica a cada obra, trasladar desde la fábrica una parte importante del edificio hasta el lugar donde será instalado. No se trata solamente de construir más rápido. Se trata de transformar la manera de producir.

En una planta industrial es posible concentrar maquinaria, tecnología, trabajadores especializados y conocimiento en un mismo entorno. Los procesos pueden estandarizarse, medirse y optimizarse; la calidad puede controlarse sistemáticamente y los materiales pueden utilizarse con mayor precisión.

También es posible incorporar herramientas de automatización, digitalización y robótica que resultan más difíciles de implementar cuando la producción está dispersa en cientos de obras. La diferencia fundamental es que la industrialización permite producir más componentes y módulos con una determinada cantidad de horas de trabajo, para luego trasladarlos al lugar donde serán instalados.

El objetivo no es eliminar trabajo, sino aumentar la productividad del trabajo. Esta distinción es fundamental porque todavía persiste la idea de que industrializar significa reemplazar personas por máquinas. Sin embargo, también puede significar que el trabajo humano se concentre en tareas de mayor valor, en entornos más seguros, previsibles y controlados.

La tecnología puede asumir determinados procesos repetitivos o de alta exigencia física, mientras los trabajadores aportan conocimiento, experiencia, supervisión y capacidad técnica. El desafío no consiste en prescindir de las personas, sino en aprovechar mejor sus capacidades.

La industrialización también tiene una dimensión ambiental cada vez más relevante. Cuando los procesos se desarrollan en un entorno controlado, es posible medir con mayor precisión el uso de materiales, la generación de desperdicios, los tiempos de producción y el consumo energético.

La sustentabilidad en la construcción no debería limitarse a una declaración de principios: tiene que poder medirse. Reducir desperdicios, optimizar materiales y mejorar la eficiencia son objetivos que pueden incorporarse desde el diseño y la planificación, en lugar de intentar corregirlos cuando la obra ya está en marcha.

Argentina tiene una oportunidad

Nuestro país cuenta con condiciones para acelerar esta transformación: industria metalúrgica, empresas constructoras, profesionales, universidades, capacidades tecnológicas y compañías que ya desarrollan soluciones modulares e industrializadas. Al mismo tiempo, existe una demanda potencial de infraestructura vinculada con la energía, la minería, el petróleo y el gas, la industria, la vivienda y los servicios. La oportunidad consiste en conectar esas capacidades productivas con las necesidades de crecimiento del país.

La construcción modular no tiene por qué reemplazar a la tradicional. Ambos sistemas pueden convivir, y cada proyecto deberá determinar cuál resulta más conveniente según su escala, ubicación, características y necesidades. Sin embargo, la participación de los sistemas industrializados puede crecer porque ofrecen herramientas para responder a varios de los principales desafíos de la industria: la disponibilidad de mano de obra, la necesidad de aumentar la productividad, la reducción de plazos, la previsibilidad de costos, el control de calidad y la eficiencia ambiental.

En este contexto, la pregunta ya no debería ser solamente cuánto podemos construir, sino cuánto podemos producir con los trabajadores y los recursos disponibles.

El desafío es producir mejor

La construcción atraviesa una transformación profunda. La digitalización, la automatización, la inteligencia artificial, la robótica y el diseño modular están modificando progresivamente la manera de proyectar y producir edificios.

Para Argentina, este proceso no debería verse únicamente como una tendencia tecnológica, sino como una oportunidad para fortalecer su capacidad industrial, desarrollar proveedores y responder a una demanda creciente de infraestructura. Tenemos que construir más para crecer. Pero hacerlo exige revisar cómo producimos, cómo organizamos el trabajo y cómo incorporamos tecnología.

El futuro de la construcción no consistirá simplemente en construir más rápido, sino en producir mejor, con mayor productividad, calidad y eficiencia. Eso implica avanzar de la obra a la fábrica, del trabajo disperso al proceso industrial y de una lógica centrada en la cantidad de trabajadores a otra que potencie la productividad de cada uno. La industrialización no es solo una nueva técnica constructiva. Es una nueva manera de pensar la construcción.

Presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Modular e Industrializada (CACMI)