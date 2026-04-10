El presidente de Cuba mantiene una cumbre con autoridades rusas y se aferra a su alianza energética + Seguir en









Miguel Díaz-Canel se reunió con el vicecanciller de Rusia, que además de enviar buques petroleros prepara un desembarco de su industria en la isla.

El vicecanciller de Rusia, Serguey Ryabkov, junto al presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel.

En un nuevo gesto de alianza geopolítica, el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguey Ryabkov, participó de un encuentro intercancillerías en el Palacio de las Convenciones de La Habana, que también tuvo como protagonista al presidente Miguel Díaz-Canel. La reunión ocurre luego de que se anuncie el envío de un nuevo buque petrolero ruso para Cuba.

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Según un documento emitido por la Cancillería de Cuba, durante la jornada se abordó el contexto internacional actual y se ratificaron "los especiales vínculos políticos, económicos y comerciales que nos unen con Rusia". Además, la reunión tuvo como objetivo evaluar nuevos escenarios de colaboración y fortalecer las relaciones políticas, comerciales e industriales que unen a ambos países.

El propio presidente Díaz-Canel se expresó en sus redes sociales, en donde subrayó "la voluntad de nuestro gobierno de continuar consolidando las históricas y estratégicas relaciones que unen a ambos países. Agradecí el apoyo ruso en la actual situación que enfrenta Cuba provocada por el recrudecimiento del bloqueo y el cerco energético".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiazCanelB/status/2042574766863761736&partner=&hide_thread=false Recibí a Serguéi Riabkov, viceministro de Relaciones Exteriores de #Rusia. Envié un saludo afectuoso al estimado Presidente Vladimir Putin.



Reafirmé la voluntad de nuestro gobierno de continuar consolidando las históricas y estratégicas relaciones que unen a ambos países.… pic.twitter.com/5BEdYaNDoN — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) April 10, 2026 En ese marco, Riabkov ratificó el vínculo diplomático de ambos países: "En el momento actual, Rusia está ciento por ciento solidaria con Cuba. A pesar de la complejidad por la que atraviesa el país, estamos al lado de ustedes".

La visita del viceministro coincide con las declaraciones de otros funcionarios ejecutivos rusos, que anticiparon medidas para la isla. Uno de ellos fue el ministro de Energía, Sergei Tsivilyov, quien confirmó que desembarcará un segundo petrolero para Cuba. El otro fue el viceministro ruso de Industria y Comercio, Román Chekushev, que anunció en una conferencia en San Petersburgo que se autorizó a empresas de Rusia a la gestión de instalaciones industriales en el país caribeño.

La llegada de buques petroleros rusos a Cuba Desde marzo, y en el marco del bloqueo estadounidense a Cuba, Rusia sostuvo un posicionamiento de asistencia a la isla incluso atravesando sin represalias los buques militares norteamericanos. Así fue que garantizaron la llegada del petrolero Anatoly Kolodkin al puerto de Matanzas, con aproximadamente 730.000 barriles de crudo. Se trata del primer suministro de ese tipo que llegaba al país caribeño desde enero de este año, tras el ataque a Venezuela y la captura a Nicolás Maduro. buque petrolero Anatoly Kolodkin La falta de combustible agravó la situación interna en Cuba, con cortes prolongados de electricidad, racionamiento y una fuerte reducción del transporte público. El alivio de la llegada del crudo le permitió un apaciguamiento a las tensiones internas que sufría Díaz Canel. La decisión de Estados Unidos de permitir el ingreso del petrolero, pese al bloqueo de facto vigente, evitó una escalada directa con Rusia y se explicó en parte por razones humanitarias ante la crisis en la isla. En este escenario, el envío de crudo representó un nuevo capítulo en la disputa geopolítica entre Washington y Moscú en la región. Rusia refuerza así su presencia en el Caribe, mientras Estados Unidos mantiene su presión sobre el gobierno cubano sin cerrar completamente la puerta a excepciones puntuales.

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