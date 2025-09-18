La cadena de supermercados que cierra 16 locales para reconvertir su negocio en España







Una de las cadenas de supermercados más conocidas de España anunció el cierre de 16 sucursales y el despido de cerca de 200 empleados en el marco de su plan de reconversión del negocio.

La cadena de supermercados cerrará 16 sucursales en España. FreePik.es

Durante décadas, Alcampo fue una de las marcas más reconocidas del comercio minorista en España. Sin embargo, el contexto actual no perdona: la digitalización, la competencia feroz y los cambios en los hábitos de consumo están obligando a los gigantes tradicionales a dar un giro en sus modelos de negocio. Y sus supermercados no quedaron fuera.

La compañía francesa, perteneciente al grupo Auchan, acaba de anunciar el cierre de 16 de sus locales en distintas comunidades autónomas, una medida que no solo impacta a su estructura física, sino también a sus trabajadores. En paralelo, comunicó que 196 empleados serían despedidos por esta reestructuración, aunque se trabaja en alternativas para reducir esa cifra.

La estrategia de la cadena de supermercados detrás del cierre de sucursales El plan de Alcampo responde básicamente a la necesidad de aggionar su negocio a los nuevos hábitos de compra abriendo nuevos focos de comercio digital. Por eso, el objetivo detrás del cierre de estas sucursales incluye varias aristas. Por un lado, la empresa justificó la medida en razones organizativas, productivas y económicas, y ofreció a los trabajadores afectados la posibilidad de acceder a 35 puestos estructurales fijos, con una compensación de hasta 3.000 euros para quienes acepten una reducción de jornada. Además, se pactó una indemnización de 35 días por año trabajado con un tope de 20 mensualidades para quienes no puedan continuar.

Las tiendas que cerrarán se ubican en regiones como Madrid, Castilla y León, Galicia, Navarra y País Vasco, territorios donde la compañía ya había detectado dificultades para sostener su operación. En paralelo, se acordó con los sindicatos transformar cinco supermercados al modelo “7d7”, con apertura los siete días de la semana, lo que permitirá reforzar las plantillas en unos 33 puestos.

La empresa también confirmó que ciertos colectivos —como personas con discapacidad superior al 33% y víctimas de violencia de género— quedarán al margen de los despidos. Para el resto, se pondrá en marcha un plan de recolocación a través de una consultora especializada. ALCAMPO-TOLEDO-COMPR-366 Este movimiento se inscribe en una estrategia más amplia: apostar por un modelo multicanal, donde convivan las tiendas físicas con un refuerzo del comercio electrónico. El foco estará puesto en formatos más pequeños, cercanos al consumidor, y en la modernización de infraestructuras. La compañía también adelantó que reducirá la superficie de varios hipermercados y renovará otros 60 locales.

