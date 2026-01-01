En la primera misa de 2026, el papa León XIV ratificó su pedido de paz: "El mundo no se salva afilando las espadas" + Seguir en









El Sumo Pontífice destacó que el comienzo del año nuevo es una oportunidad de tener "una vida nueva" marcada por la capacidad de perdonar.

El papa León XIV encabezó la primera misa de 2026.

El papa León XIV encabezó la primera misa de 2026 este jueves, que coincidió con la 59ª Jornada Mundial de la Paz, y ratificó su pedido de ponerle fin a la violencia, sobre todo en los países "ensangrentados por el conflicto". El Sumo Pontífice remarcó que "el mundo no se salva afilando espadas, juzgando, oprimiendo o eliminando a los hermanos" sino con perdón, entendimiento y "recibiendo a todos".

En su primer Año Nuevo como papa, agregó que "el Señor nos invita a renovar nuestro tiempo, inaugurando finalmente una era de paz y amistad entre todos los pueblos". El comienzo de 2026, sostuvo, es una oportunidad para cada persona de "una vida nueva" marcada por la capacidad de perdonar.

"Es hermoso pensar así el año que comienza: como un camino abierto, por descubrir, en el que aventurarnos, por gracia, libres y portadores de libertad, perdonados y dispensadores de perdón", dijo, ante unos 5.000 fieles que lo escuchaban en el Vaticano.

El Pontífice también elogió las iniciativas llevadas a cabo a nivel mundial, citando la Marcha Nacional en Catania y la organizada por la Comunidad de Sant'Egidio a favor de la paz.

"Recemos todos juntos por la paz: primero, entre las naciones ensangrentadas por el conflicto y el sufrimiento, pero también dentro de nuestros hogares, en familias heridas por la violencia o el dolor", afirmó.

Para cerrar 2025, el papa León XIV recordó a Francisco y repudió las guerras León XIV cerró el año oficiando la tradicional misa de la Solemnidad de María Santísima Madre de Dios en la basílica de San Pedro del Vaticano. Durante esta misa, lamentó que el 2025 haya estado marcado por la “devastación” de la guerra y la muerte de su antecesor, Francisco. Respecto al contexto bélico, advirtió que son "estrategias armadas, revestidas de discursos hipócritas, de proclamas ideológicas y de falsos motivos religiosos" que "envuelven al mundo" y pidió por "un proyecto libre y liberador, pacífico y fiel".