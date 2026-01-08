Lula da Silva vetó la ley que reducía la condena de Jair Bolsonaro

El presidente brasileño frenó la norma que podía recortar drásticamente la pena del exmandatario por encabezar un golpe de estado en 2022. El Congreso puede insistir con la ley, en pleno año electoral.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva , vetó este jueves e l proyecto de ley que bajaba la condena de prisión de Jair Bolsonaro de 27 a 5 años de prisión, luego ser de encontrado culpable de conspirar contra el gobierno oficialista, en 2022.

La firma presidencial se dio en un acto conmemorativo a tres años del intento de golpe, perpetrado por simpatizantes de Bolsonaro. Sin embargo, el veto de Lula puede ser derrumbado por el mismo Congreso que originalmente lo aprobó , una discusión que se dará en los próximos días, en pleno año de elecciones presidenciales.

El proyecto que había sido aprobado por el senado, modifica los plazos de reclusión para diversos delitos, entre ellos los relacionados con atentados contra el orden democrático. La votación había finalizado con 48 votos a favor y 25 en contra , luego de que la iniciativa ya hubiera recibido respaldo en la Cámara de Diputados la semana anterior.

La legislación vetada reducía sensiblemente el periodo de tiempo prisión efectiva para Bolsonaro, ahora con el veto firmado, se calcula que el líder de extrema derecha permanecerá en prisión en torno a ocho años, siempre y cuando el congreso brasileño no mantenga la vigencia de la ley sancionada.

Según planteó Lula, cualquier discusión sobre beneficios penales resulta prematura mientras el proceso judicial no esté cerrado. El presidente remarcó que aún quedan aspectos clave por esclarecer sobre el intento de desestabilización institucional y advirtió sobre el riesgo de relativizar hechos que atentaron contra la democracia brasileña.

“Todavía no ha terminado el proceso”, había señalado el mandatario en diciembre, en una definición que volvió a tomar fuerza tras el veto. Para Lula, mantener viva la memoria de lo ocurrido es una condición necesaria para evitar que episodios similares vuelvan a repetirse en el futuro.

El proyecto vetado había sido impulsado inicialmente por sectores opositores que reclamaban una amnistía amplia para los involucrados en los hechos de 2022. Sin embargo, durante su paso por el Congreso, la iniciativa fue reformulada para limitar su alcance únicamente a los delitos vinculados contra el Estado Democrático de Derecho, una maniobra que buscó sumar apoyos sin asumir el costo político de una absolución total.

El senador brasileño Flávio Bolsonaro, confirmó que participará como candidato en las elecciones presidenciales que se celebrarán este año.

La declaración del legislador se produjo tras una visita a su padre. Frente a los periodistas, aseguró que su postulación es “irreversible” y que avanzará en la continuidad del proyecto político que impulsó el exjefe de Estado y líder de la extrema derecha brasileña.

Durante el encuentro con su padre, el senador explicó que conversaron sobre “el estado de ánimo general de nuestros activistas, que estaban abatidos, angustiados, sin rumbo”.

Según su relato, el expresidente aportó claridad sobre los pasos a seguir. “Ahora nos ha dado ese rumbo. Así que dije que esta candidatura es irreversible y él dijo que 'No cederemos'”, señaló.

El propio Jair Bolsonaro, según su hijo, “es consciente de que esta candidatura es real. No hay vuelta atrás, y una vez más, hago un llamamiento público a quienes nos han acompañado desde el principio”.

En sus declaraciones, el senador criticó con dureza al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, al afirmar que “no hay posibilidad de que Brasil sobreviva otros cuatro años con un gobierno como este, desgastado y obsoleto. Un gobierno que persigue a la oposición, que solo piensa en subir los impuestos a cada momento”.