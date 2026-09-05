Explotó un cuartel militar en Bolivia: al menos dos muertos y 14 desaparecidos

La causa se está investigando mientras las autoridades declararon tres días de luto. Se presume que en la zona del incidente se guardaban explosivos.

Al menos dos personas murieron en las últimas horas tras una explosión en un cuartel militar en la localidad de Viacha, a unos 30 km de La Paz, Bolivia. No obstante, las autoridades temen que la cifra sea mayor, con varias personas desaparecidas, entre los que se encuentra un sargento y soldados jóvenes. Producto de la tragedia, el gobierno declaró tres días de luto nacional.

El ministro de Defensa boliviano, Ernesto Justiniano , informó que al menos 81 personas resultaron heridas cuando material pirotécnico detonó en el cuartel donde se encontraba acantonado un regimiento de artillería, alrededor de las 14:30 hora local del viernes.

La policía informó que decenas de viviendas resultaron dañadas por la explosión y que los servicios de emergencia estaban buscando entre los escombros. Nebraska advirtió del riesgo de una nueva explosión e instó a la población a mantenerse al menos a 150 metros de la base militar.

El coronel Antonio Amaru , comandante de la base, declaró este sábado que entre los desaparecidos se encontraban un sargento y 13 soldados reclutados de entre 18 y 19 años.

Expreso mi más profunda solidaridad con las familias de las personas fallecidas, con quienes resultaron heridas y con todos los vecinos afectados por las explosiones registradas en instalaciones del Regimiento Bolívar, en el municipio de Viacha.

En momentos como este, la… — Rodrigo Paz Pereira (@Rodrigo_PazP) September 5, 2026

El presidente Rodrigo Paz expresó su "más profunda solidaridad" con las familias de los fallecidos y los heridos. En su cuenta de X, adelantó que desde la cartera de Defensa se activó una serie de "mecanismos de emergencia, seguridad, evacuación, atención médica y resguardo del área, en coordinación con las instituciones competentes".



Además, confirmó que ya se encuentra en marcha "una investigación minuciosa, técnica y transparente sobre lo sucedido" para avanzar "con absoluta claridad" para determinar las causas del incidente. Por último, el portavoz de la policía Roger Roca declaró a AFP que en el cuartel se almacenaban fuegos artificiales y que la causa de la explosión seguía bajo investigación.

El portavoz de la policía Roger Roca declaró que en el cuartel se almacenaban fuegos artificiales. @elinforman_t

Bolivia intervino la petrolera estatal YPFB en medio de una grave crisis de combustibles

El gobierno de Bolivia dispuso una intervención estatal extraordinaria sobre YPFB, la petrolera estatal del país, en medio de una crisis de abastecimiento de combustibles que mantiene largas filas en estaciones de servicio y se convirtió en uno de los principales problemas de la administración de Rodrigo Paz. La medida fue anunciada por el Ministerio de Hidrocarburos y apunta a revisar deficiencias en la importación y distribución de carburantes.

La intervención tendrá un plazo de hasta 180 días y no implica la supresión de la empresa. Según el decreto publicado en la gaceta oficial, el objetivo es obtener información fidedigna y suficiente para elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de la compañía.

La decisión se conoce en un contexto de escasez persistente, protestas intermitentes y denuncias por contrabando de combustibles hacia países vecinos. El Ejecutivo también anticipó que buscará quitarle paulatinamente a YPFB su rol como comercializadora, para que vuelva a concentrarse en exploración, explotación y refinación.