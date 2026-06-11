Elecciones en Colombia: Abelardo De La Espriella lidera la intención de voto para segunda vuelta

El dato fue revelado a 11 días de la segunda vuelta presidencial. De La Espriella, un abogado de 47 años, se presenta como un "outsider" de la política y propone mano dura para los criminales.

De La Espriella, un abogado de 47 años que se presenta como un "outsider", propone mano dura contra los grupos armados ilegales y otros crímenes.

El candidato de derecha Abelardo De La Espriella lidera la intención de voto para la segunda vuelta presidencial de Colombia , con un 52,6%. Esto lo ubica por encima del izquierdista, y aliado del actual presidente Gustavo Petro, Iván Cepeda , que obtuvo un 44,8%, según reveló una reciente encuesta.

De La Espriella, un abogado de 47 años que se presenta como un "outsider" de la política , propone mano dura contra los grupos armados ilegales, el narcotráfico y el crimen, además de acabar con las negociaciones con los grupos armados, así como la reactivación de la economía con incentivos a la inversión privada y a los empresarios, además de la reactivación del sector minero-energético.

Por su lado, Cepeda, senador de 63 años, promete la profundización de reformas sociales para reducir la pobreza y la desigualdad.

Por su lado, Cepeda, senador de 63 años, promete la continuidad del denominado "gobierno del cambio" que inició Petro y la profundización de reformas sociales para reducir la pobreza y la desigualdad, además de la búsqueda de la paz con los grupos armados ilegales a través de negociaciones.

De La Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, ganó la primera vuelta con el 43,7% de los votos, mientras que Cepeda, del Pacto Histórico, alcanzó el 40,9%. Sin embargo, el candidato de derecha no alcanzó la mayoría absoluta para evitar un balotaje previsto para el 21 de junio.

La selección de Colombia partió rumbo a EEUU en medio de críticas por un "desplante" a Gustavo Petro

La Federación Colombiana de Fútbol denunció que los jugadores de su Selección, que disputarán el Mundial 2026, son víctimas de un “asedio” en las redes sociales a raíz de un acto público en el que los acusaron de hacerle un desplante al presidente Gustavo Petro.

Todo sucedió cuando Petro entregó el jueves la bandera del país a la delegación que disputará el Mundial de 2026. Durante el acto en un aeropuerto de Bogotá, varios jugadores lucían poco efusivos y si bien uno a uno recibió un regalo del presidente, varios se limitaron a saludarlo rápidamente, una actitud interpretada como un desplante.

Las críticas contra los miembros de la selección suceden en medio de la polarizada campaña para el balotaje del 21 de junio, que enfrentará a un aliado del mandatario, el senador Iván Cepeda, con el candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella.