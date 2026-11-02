Qué hay detrás de la gran venta de acciones tecnológicas en Wall Street

Las acciones vinculadas a la inteligencia artificial sufrieron una fuerte corrección y más de u$s1 billón de capitalización bursátil desapareció del mercado.

Las acciones vinculadas a la inteligencia artificial sufrieron una fuerte corrección y más de u$s1 billón de capitalización bursátil desapareció del mercado.

El fuerte retroceso de las acciones tecnológicas en Wall Street (-7% el último mes) refleja una preocupación que va más allá de las valuaciones. En concreto, las grandes compañías del sector están destinando cada vez más recursos a inteligencia artificial (IA), mientras generan menos flujo de caja libre.

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La brecha entre las inversiones y la capacidad de convertirlas en efectivo comenzó a inquietar a los inversores, que ahora cuestionan si los retornos futuros justificarán el desembolso.

Un análisis de The Kobeissi Letter mostró la magnitud del desequilibrio entre cuatro de los principales gigantes tecnológicos: Amazon, Alphabet, Meta y Microsoft . En conjunto, sus gastos de capital (capex) aumentaron u$s36.900 millones durante el tercer trimestre , hasta alcanzar los u$s201.900 millones .

El monto representa más del doble de lo registrado doce meses atrás y un incremento del 356% frente al primer trimestre de 2024 . En los últimos tres años, estas compañías acumularon inversiones de capital por u$s1,6 billones , principalmente destinadas a infraestructura, centros de datos y equipamiento para desarrollar servicios de inteligencia artificial.

Sin embargo, el crecimiento del gasto no estuvo acompañado por una mejora en la generación de efectivo. Por el contrario, el flujo de caja libre combinado de las cuatro empresas cayó u$s33.100 millones en el último trimestre y quedó en terreno negativo, con un saldo de -u$s26.400 millones , el nivel más bajo de la serie.

Las acciones vinculadas a la inteligencia artificial sufrieron una fuerte corrección y más de u$s1 billón de capitalización bursátil desapareció del mercado.

La tendencia también se profundizó en términos interanuales dado que el flujo de caja libre conjunto retrocedió u$s88.200 millones en los últimos doce meses. De las cuatro compañías analizadas, solamente Microsoft consiguió mantener un resultado positivo durante el tercer trimestre.

El costo de la apuesta por la inteligencia artificial

Las perspectivas tampoco ofrecen un alivio inmediato. Según las estimaciones de los estrategas de The Kobeissi Letter, Amazon, Alphabet, Meta y Microsoft planean destinar otros u$s232.000 millones a inversiones de capital durante el cuarto trimestre.

El volumen de recursos comprometidos reavivó las dudas sobre la rentabilidad de la apuesta por la IA. Aunque las empresas continúan ampliando su infraestructura tecnológica, el mercado exige señales más concretas de que esos desembolsos se traducirán en ingresos y beneficios suficientes.

La reacción quedó reflejada en la rueda del viernes, cuando el negocio vinculado a la inteligencia artificial sufrió una fuerte corrección y más de u$s1 billón de capitalización bursátil desapareció del mercado.

"El relato de la IA está resquebrajándose a medida que se intensifican las preocupaciones sobre la rentabilidad", advirtió Matt Maley, estratega jefe de mercados de Miller Tabak.

El cambio de expectativas marca un punto de inflexión para el sector tecnológico. Los inversores ya no parecen conformarse con las promesas de crecimiento asociadas a la inteligencia artificial y comienzan a exigir resultados financieros que justifiquen la magnitud de las inversiones.