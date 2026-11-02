Elecciones en EEUU: cuáles son los estados que pueden definir el futuro del Senado y poner a prueba a Donald Trump

Texas, Michigan, Ohio, Maine, Iowa, Kansas y Alaska concentran las principales batallas electorales, con candidatos republicanos y demócratas que buscan inclinar el equilibrio legislativo.

Las elecciones de mitad de mandato definirán el equilibrio de fuerzas en el Senado de Estados Unidos.

Las elecciones medio término en Estados Unidos tendrán varios escenarios decisivos para definir el futuro del Congreso. Siete estados concentran las principales disputas por el Senado, en una competencia que pone a prueba al Partido Republicano de Donald Trump y abre una oportunidad para que los demócratas recuperen terreno en la Cámara alta.

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Los resultados serán determinantes para el equilibrio de fuerzas en un órgano clave para la aprobación de iniciativas legislativas y nombramientos presidenciales, incluidos los de los jueces de la Corte Suprema. Aunque los republicanos cuentan con una importante estructura financiera, la impopularidad de Trump, el aumento del costo de vida y la guerra con Irán complican sus posibilidades.

Entre los territorios que generan mayor expectativa aparecen Texas, Michigan, Ohio, Maine, Iowa, Kansas y Alaska, donde distintas contiendas presentan escenarios ajustados y podrían modificar la composición del Senado.

Las principales disputas se concentran en siete estados, donde los resultados pueden modificar el equilibrio de fuerzas en el Senado. Estas son las claves de cada contienda y cómo llegan los candidatos a la jornada electoral.

Los republicanos intentan conservar uno de sus principales bastiones electorales. El fiscal general estatal Ken Paxton enfrenta al demócrata James Talarico, quien busca terminar con una racha de derrotas de su partido en las elecciones al Senado de Texas, que se mantiene desde 1994.

Aunque Trump ganó el estado por 14 puntos en 2024, Paxton enfrenta dificultades. Incluso el senador republicano saliente John Cornyn cuestionó sus posibilidades frente a Talarico y advirtió sobre la debilidad de algunos candidatos elegidos en las primarias.

Michigan: Trump y Obama se involucran en la campaña

La competencia enfrenta al demócrata progresista Abdul El-Sayed con el republicano Mike Rogers. Trump viajó en varias oportunidades al estado para respaldar a Rogers, mientras que el expresidente Barack Obama hizo campaña por el candidato demócrata.

La contienda también estuvo atravesada por cuestionamientos políticos y acusaciones de Rogers contra El-Sayed, a quien señaló como una amenaza para la seguridad nacional.

Donald Trump y Barack Obama participaron de la campaña electoral en Michigan.

Ohio: una de las campañas más costosas

El demócrata Sherrod Brown busca recuperar su banca frente al republicano Jon Husted, quien ocupó el escaño que dejó vacante JD Vance cuando asumió la vicepresidencia.

La disputa se convirtió en una de las más caras del país. Los conservadores destinaron u$s232 millones y los demócratas u$s118 millones. Los últimos sondeos citados ubican a Brown entre tres y cinco puntos por delante de su rival republicano.

Maine: Susan Collins busca un sexto mandato

La senadora republicana Susan Collins intenta renovar su banca por sexta vez, aunque enfrenta una competencia más ajustada que en elecciones anteriores. Su rival es Troy Jackson, quien ingresó a la carrera después de que Graham Platner abandonara la contienda en medio de acusaciones de acoso sexual.

Iowa: Ashley Hinson tiene una ventaja estrecha

Después de que la senadora republicana Joni Ernst decidiera no presentarse a la reelección, la disputa quedó entre Ashley Hinson y el demócrata Josh Turek. Según los sondeos citados, la candidata conservadora mantiene una ventaja acotada.

Hinson también enfrenta el desafío de equilibrar su respaldo a Trump con las críticas a algunas de sus decisiones. Durante un debate aseguró que sería aliada del Presidente cuando fuera importante para Iowa, pero que también se opondría a él cuando fuera necesario.

Kansas: los republicanos enfrentan una competencia inesperada

El republicano Roger Marshall disputa su continuidad frente al demócrata Adam Hamilton. Aunque Kansas es históricamente un territorio conservador, la competencia resultó más reñida de lo previsto y obligó al Partido Republicano a destinar recursos adicionales para respaldar a su candidato.

El antecedente electoral favorece ampliamente a los republicanos: la última vez que los votantes del estado eligieron a un demócrata para el Senado fue en 1932.

Alaska: una controversia por dos candidatos con el mismo nombre

El senador republicano Dan Sullivan busca la reelección frente a la demócrata Mary Peltola y un candidato independiente que también se llama Dan Sullivan.

La coincidencia de nombres generó una controversia. Desde el Partido Republicano acusaron a los demócratas de impulsar deliberadamente la candidatura del homónimo para dividir los votos conservadores. Aunque Trump ganó Alaska por 13 puntos en 2024, el senador republicano aparece rezagado frente a Peltola en las encuestas.

Siete estados concentran algunas de las disputas más ajustadas por el control del Senado estadounidense.

La economía y la imagen de Trump, en el centro de la elección

Las disputas estatales se desarrollan en un contexto adverso para el oficialismo. La inflación, el encarecimiento de los alimentos y la gasolina y la continuidad de la guerra con Irán se convirtieron en factores de desgaste para la administración republicana.

Los grupos políticos vinculados a Trump gastaron casi u$s277 millones desde septiembre para impulsar a sus candidatos, pero la inversión no garantiza una victoria.

Los resultados de este martes permitirán medir el respaldo al Presidente y determinar si los demócratas consiguen modificar el equilibrio legislativo. Para los republicanos, la elección representa una prueba sobre su capacidad para sostener las mayorías en el Congreso en medio del desgaste de la gestión.