Elecciones en EEUU: Donald Trump acusó a Kamala Harris de "volverse negra" para la campaña

Una de las periodistas comenzó el encuentro con esta intervención: "Quiero empezar hablado del 'elefante en la habitación'. Mucha gente decía que no era apropiado que lo invitáramos a este panel. Usted hizo falsas afirmaciones sobre alguno de sus rivales, desde Nikki Haley hasta el expresidente Barack Obama, diciendo que no habían nacido en Estados Unidos, lo cual no es cierto", comenzó y enumeró una serie de dichos de Trump contra la comunidad afroamericana.