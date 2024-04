Elecciones en EEUU: Trump pide "inmunidad absoluta" y aguarda por el fallo de la Corte Suprema

Uno de los tribunales inferiores que falló sobre el caso estimó que la Constitución no avala este argumento: "No podemos aceptar que el cargo de la presidencia sitúe a sus antiguos ocupantes por encima de la ley para siempre", dijeron los jueces. James Sample, profesor de derecho constitucional de la Universidad de Hosftra, estimó que es poco probable que la Corte Suprema afirme que un presidente goza de inmunidad general: "Me resulta difícil creer que incluso esta Corte Suprema muy, muy conservadora y muy pro-Trump se incline a fallar a favor de un argumento que dice que un presidente es completamente inmune, básicamente, no importa lo que haga".

Cabe destacar que no hay jurisprudencia sobre el asunto, ya que es la primera vez que un ex-presidente afronta acusaciones de esta naturaleza. "Como todo el mundo sabe, Richard Nixon infringió la ley penal. Pero, como dimitió y Geral Ford le indultó, nunca hemos tenido que abordar diretamente la noción de un proceso penal", aseguró Sample.

En medio de las campañas electorales, la situación de Donald Trump se vuelve cada vez más compleja. Randall Eliason, un exfiscal de distrito que da clases en la Universidad George Washington, consideró que las circunstancias únicas del caso justifican una decisión rápida, aunque la Corte Suprema puede esperar hasta el final de su actual mandato en junio para emitir un fallo: "nunca antes habíamos tenido una situación en la que un acusado tuviera potencialmente la posibilidad de anular su propio procesamiento si gana la reelección", declaró Eliason.

Las elecciones presidenciales en el horizonte

Con la batalla legal como uno de los principales escenarios, Estados Unidos continúa desarrollando su proceso electoral. El mismo culminará el próximo 5 de noviembre cuando los ciudadanos estadounidenses sufraguen para elegir quién será el próximo Presidente de la nación.

Tras la retirada de Nikki Haley, política republicana, de las elecciones primarias, el camino quedó allanado para el enfrentamiento en noviembre. Nuevamente, serán Donald Trump, por el Partido Republicano y el actual Presidente, Joe Biden, por el partido demócrata, quienes se verán las caras y pelearán por su lugar en el salón oval de la Casa Blanca.

Este resultado en las primarias dictaminó la primera revancha electoral que se dará en casi 70 años. Ambos políticos se encuentran ahora con el desafío de afrontar una intensa campaña electoral de 7 meses.

Ambos oponentes políticos vienen intercambiando ataques para descartar al oponente. Nada más obtener su nominación demócrata, un mes atrás, Biden emitió un comunicado en el que agradeció el apoyo de sus votantes y consideró que "la amenaza que representa el ex-mandatario es mayor que nunca".

"Trump está llevando a cabo una campaña de odio, venganza y represalias", sentenció Biden. Por su parte, Trump aseguró que "Biden es el peor presidente de la historia", acusó a su contricante de "corrupto" y explicó que "debe ser derrotado".