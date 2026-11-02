Cuándo son las elecciones en EEUU y qué puede cambiar para Donald Trump

Los estadounidenses votarán este martes 3 de noviembre en las elecciones de medio término, que definirán la composición de ambas cámaras legislativas y el futuro de la agenda republicana. El resultado también tendrá consecuencias para la relación de Washington con el gobierno de Javier Milei.

Este martes se votan cargos clave en EEUU que definirán la composición del Congreso.

Las elecciones legislativas de Estados Unidos se realizarán este martes 3 de noviembre y representarán una instancia decisiva para Donald Trump. Aunque el Presidente no compite por la reelección, los resultados determinarán con qué respaldo parlamentario contará para afrontar los últimos dos años de su mandato.

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Los comicios, conocidos como midterms o elecciones de medio término, pondrán en juego el control del Congreso , actualmente en manos del Partido Republicano. Los demócratas buscarán recuperar bancas para modificar la relación de fuerzas en Washington y limitar la capacidad de la Casa Blanca para avanzar con su programa de gobierno.

Una eventual victoria opositora podría complicar la aprobación de leyes, abrir investigaciones sobre la administración republicana y reducir el margen de maniobra presidencial. El resultado también será seguido desde el exterior, particularmente por el gobierno argentino, que mantiene una estrecha alianza política y económica con Trump.

La jornada electoral definirá la totalidad de la Cámara de Representantes, integrada por 435 miembros, y 35 de los 100 escaños del Senado. Los representantes tienen mandatos de dos años, mientras que los senadores permanecen seis años en sus cargos y renuevan sus bancas de manera escalonada.

El resultado establecerá qué fuerza política tendrá mayoría en cada una de las dos cámaras durante los próximos dos años.

La votación también tendrá alcance estatal. En 36 estados se elegirán gobernadores y habrá elecciones para renovar legislaturas locales. Además, los ciudadanos deberán pronunciarse sobre diferentes iniciativas y reformas.

De acuerdo con la información recopilada por la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, 46 estados renovarán parcialmente sus cuerpos legislativos y en 39 se someterán a votación medidas de alcance estatal.

De esta manera, los comicios definirán miles de cargos y decisiones políticas en los distintos niveles de gobierno.

Por qué las elecciones en Estados Unidos se hacen los martes

La fecha de los comicios estadounidenses responde a una tradición que se estableció en el siglo XIX. En 1845, el Congreso dispuso que las elecciones federales se celebraran el martes posterior al primer lunes de noviembre.

La medida buscaba establecer un calendario común para todos los estados y evitar inconvenientes de coordinación, así como posibles situaciones de fraude o manipulación derivadas de las diferencias entre las fechas de votación.

La elección de noviembre también estaba relacionada con las características de la sociedad de aquella época, mayoritariamente rural y agrícola. Se procuraba que la jornada electoral tuviera lugar una vez finalizada la cosecha y antes de la llegada de los meses más fríos.

La elección del martes respondía, además, a cuestiones prácticas. Permitía que los habitantes de zonas alejadas pudieran trasladarse después del domingo, tradicionalmente destinado al descanso religioso, y regresar a sus hogares sin tener que viajar durante el día de votación.

También se evitó que los comicios coincidieran con el primer día del mes, cuando numerosos comerciantes realizaban sus balances. La disposición se mantuvo vigente hasta la actualidad.

Qué se juega Donald Trump en las elecciones de medio término

Aunque su nombre no estará en las boletas, Trump será uno de los principales protagonistas políticos de la jornada. El resultado funcionará como un balance de sus primeros dos años de gestión y condicionará las posibilidades de avanzar con su agenda durante la segunda mitad de la presidencia.

Históricamente, las elecciones de medio término representan una oportunidad para que los votantes expresen su respaldo o descontento con el partido que gobierna. En esta oportunidad, la situación económica, el costo de vida, la inflación, la política migratoria y los aranceles se ubican entre los principales ejes de discusión.

Los republicanos llegan a la elección con mayorías estrechas. En la Cámara de Representantes cuentan con 218 bancas frente a las 214 de los demócratas, mientras que en el Senado tienen 53 escaños contra 47 de la oposición.

Si los demócratas consiguen quedarse con una o ambas cámaras, podrán obstaculizar iniciativas legislativas del oficialismo, demorar nombramientos y utilizar las comisiones del Congreso para investigar decisiones de la administración Trump.

Por el contrario, si los republicanos mantienen sus mayorías, el Presidente tendrá mejores condiciones para impulsar sus proyectos y sostener su programa político.

Cómo planea gobernar Trump si pierde el control del Congreso

Ante la posibilidad de una derrota legislativa, la Casa Blanca comenzó a preparar alternativas para sostener su agenda sin depender de nuevas leyes aprobadas por el Congreso.

Según informó Reuters, el vicejefe de Gabinete Stephen Miller y el director de presupuesto Russell Vought trabajan desde abril en distintas estrategias para ampliar el uso de las atribuciones ejecutivas.

Entre los temas que forman parte de ese análisis aparecen la inmigración, los aranceles, la vivienda y el gasto público.

Trump también anticipó que apelará al veto si los demócratas consiguen controlar el Poder Legislativo. "Supongo que me convertiré en el señor del veto", afirmó durante una entrevista con el podcast Pod Force One, del New York Post.

La estrategia contempla bloquear proyectos impulsados por la oposición y posteriormente intentar alcanzar acuerdos. Sin embargo, una mayoría demócrata tendría herramientas de control que no podrían ser neutralizadas mediante decretos presidenciales, como las investigaciones parlamentarias, las citaciones y los pedidos de documentación.

A su vez, las decisiones ejecutivas que excedan las facultades del Presidente podrían terminar bajo revisión judicial.

Qué consecuencias puede tener el resultado para Argentina y Javier Milei

El gobierno argentino seguirá de cerca los resultados debido al vínculo político y económico que construyó con la administración Trump. Milei convirtió la relación con Washington en uno de los pilares de su política exterior y encontró en el mandatario estadounidense un aliado para respaldar su programa económico y su posicionamiento internacional.

Una eventual pérdida de la mayoría republicana podría reducir la capacidad de Trump para impulsar iniciativas vinculadas con la Argentina.

Uno de los antecedentes más relevantes es el respaldo financiero anunciado por el Tesoro estadounidense en octubre de 2025, que incluyó una línea de swap por u$s20.000 millones. La asistencia, sin embargo, despertó cuestionamientos de legisladores estadounidenses, que plantearon interrogantes sobre el destino de los fondos públicos y sus consecuencias para los contribuyentes y los sectores productivos de ese país.

El Congreso cuenta con facultades para supervisar las decisiones del Poder Ejecutivo en materia financiera y de política exterior. Por eso, un cambio en su composición podría incrementar los controles sobre futuras iniciativas de asistencia a la Argentina.

Otro punto de atención es la agenda comercial. En febrero de 2026, ambos gobiernos anunciaron un acuerdo de comercio e inversiones recíprocos, orientado a reducir barreras y promover proyectos en sectores como energía, minerales críticos, infraestructura y tecnología. El entendimiento todavía debe atravesar el correspondiente tratamiento institucional.

Un Congreso con mayor presencia opositora podría sumar instancias de discusión y controles sobre las prioridades comerciales de Trump, aunque eso no significa que los compromisos asumidos entre ambos países vayan a modificarse automáticamente.

Para Milei, el resultado electoral tendrá implicancias que van más allá de la afinidad personal e ideológica con el mandatario estadounidense. La continuidad de la relación estratégica también estará condicionada por las instituciones de Estados Unidos, los intereses económicos de ambos países y la capacidad de la Casa Blanca para sostener sus decisiones.

Las elecciones de medio término no determinarán por sí solas el futuro del vínculo bilateral, pero sí pueden modificar el margen político con el que Trump deberá conducirlo durante los últimos dos años de su presidencia.