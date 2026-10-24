Elon Musk admitió que limitó la velocidad de Starlink en el frente de Ucrania

El empresario sostuvo que las tropas utilizaron el servicio para ataques con drones que violaban sus condiciones de uso. Volodímir Zelenski confirmó que la conectividad fue restablecida tras más de una semana de dificultades.

Elon Musk reconoció que SpaceX restringió la velocidad de Starlink y cuestionó su utilización en ataques ofensivos con drones.

Elon Musk reconoció este sábado que SpaceX redujo la velocidad de Starlink en Ucrania , luego de acusar a las fuerzas de ese país de utilizar la red de internet satelital para realizar ataques ofensivos con drones. Las restricciones afectaron las comunicaciones y algunas operaciones militares en el frente de guerra con Rusia.

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La admisión llegó después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunciara la recuperación de las velocidades habituales de Starlink y Starshield , la versión destinada a usos militares. Según el mandatario, la restitución permitió mejorar la logística y las tareas de defensa después de más de una semana de dificultades.

Musk defendió la decisión de limitar Starlink al señalar que se trata de un servicio comercial de carácter civil y que sus condiciones no permiten emplearlo para ataques ofensivos.

El empresario acusó a las fuerzas ucranianas de incumplir esas reglas mediante su utilización en operaciones con drones. También sostuvo que la empresa había cerrado la semana pasada una posibilidad de uso que describió como un vacío en las restricciones del servicio.

Su explicación distinguió entre Starlink y Starshield . Mientras asumió la responsabilidad por la reducción de velocidad de la red comercial, afirmó que cualquier modificación en el sistema militar está bajo control del gobierno de Estados Unidos.

Ucrania depende de los enlaces satelitales para sostener comunicaciones y operaciones militares frente a la invasión rusa.

Musk también reivindicó el aporte de SpaceX a las defensas ucranianas desde el comienzo de la invasión rusa a gran escala, en febrero de 2022.

Las dificultades de conectividad habían generado preocupación entre las autoridades de Kiev y los mandos militares. Según los reportes citados, se registraron pérdidas de drones e interrupciones de misiones durante el período de restricciones.

Zelenski confirmó la recuperación del servicio

El presidente ucraniano informó en X que el restablecimiento comenzó durante la noche del viernes y que para el sábado por la mañana la velocidad ya era suficiente para normalizar operaciones.

Zelenski destacó que la mejora alcanzó tanto a la logística en el frente como a la defensa frente a los drones rusos Shahed propulsados por reactores.

El ministro de Defensa ucraniano, Yevhenii Khmara, atribuyó el resultado al diálogo directo con Washington y a las gestiones diplomáticas del mandatario. Remarcó su importancia para las comunicaciones, el funcionamiento de los drones y el abastecimiento de las tropas.

Versiones encontradas sobre el papel de Estados Unidos

El episodio también expuso diferencias entre las declaraciones de funcionarios estadounidenses acerca de la intervención de Washington.

Donald Trump negó haber tomado la decisión y sostuvo que no debía responsabilizarse a Musk. El vicepresidente JD Vance, en cambio, sugirió que existió coordinación entre la Casa Blanca y el empresario, mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, y el de Defensa, Pete Hegseth, rechazaron la participación del Gobierno.

La recuperación de los enlaces coincidió con nuevas gestiones diplomáticas para intentar frenar la guerra. Rusia aceptó el miércoles retomar en noviembre las negociaciones con Estados Unidos y Ucrania.

Nuevos ataques en territorio ucraniano y ruso

Mientras continuaban esos contactos, un ataque con misiles dejó un muerto y dos heridos en Lozova, en la región ucraniana de Járkiv, según las autoridades locales.

Ucrania, por su parte, informó que alcanzó una planta química en la ciudad rusa de Tolyatti, dedicada a producir materiales utilizados en combustible para cohetes. El alcalde local confirmó daños en instalaciones industriales.

Las fuerzas ucranianas también reportaron un ataque contra una fábrica de electrónica en Oryol, a la que atribuyeron la producción de componentes para misiles rusos. Las autoridades de esa ciudad informaron tres muertos como consecuencia del ataque del viernes.

En Omsk, a más de 2.000 kilómetros de la frontera ucraniana, el gobernador regional confirmó que drones alcanzaron un centro industrial. La empresa de comercio electrónico Ozon señaló que su instalación logística fue atacada, sin que se registraran víctimas.