Los inversores esperan el próximo gran acuerdo de Elon Musk con SpaceX

Antes de la publicación del informe de resultados trimestrales de SpaceX, muchos en Wall Street se preguntan si Elon Musk la fusionará con Tesla.

Está la incógnita de si Musk anunciará la fusión de SpaceX con Tesla, largamente esperada por el mercado.

Hola, soy Andrew . ¿Hasta qué punto pueden subir los precios de la energía sin perjudicar la bolsa? El crudo Brent , la referencia mundial del petróleo, superó los u$s110 el barril esta mañana, pero sorprendentemente —a menos que se crea que los buenos resultados empresariales hacen que los costos energéticos no importen— la bolsa se ha mantenido tranquila .

Pero si el precio del petróleo se mantiene o sube, los ganancias de las empresas podrían verse afectados. Esta semana nos centramos en los resultados empresariales, ya que grandes compañías como Netflix, GM y United Airlines presentan sus informes, al igual que SpaceX, tema que abordaremos más adelante.

Cuando SpaceX publique sus resultados trimestrales el martes, habrá muchas cosas a las que Wall Street deberá prestar atención.

Inversores y analistas pondrán bajo la lupa el gasto en inteligencia artificial del coloso de un billón de dólares de Elon Musk. También está la incógnita de si Musk anunciará la fusión de SpaceX con Tesla , largamente esperada por el mercado. Tesla presenta sus resultados el miércoles.

SpaceX se está convirtiendo cada vez más en una empresa centrada en la inteligencia artificial . Las acciones tecnológicas subieron el lunes, ya que los inversores parecieron dejar de lado sus preocupaciones sobre la magnitud y la velocidad del desarrollo de la IA. Empresas como Anthropic han seguido demostrando su gran demanda de capacidad de cómputo, una necesidad en la que SpaceX está apostando mediante la construcción de enormes y muy costosos centros de datos.

El trimestre pasado, el gasto de SpaceX en inteligencia artificial se disparó hasta alcanzar los u$s15.800 millones, más del doble de su desembolso trimestral anterior.

Según escribió Adam Jonas, analista de Morgan Stanley, en una nota de investigación reciente, a los observadores de Wall Street les preocupa menos si SpaceX podrá obtener la financiamiento que cuánto le costará hacerlo.

También hay que estar atentos a Starlink, el servicio de internet por satélite que genera la mayor parte de los ingresos de SpaceX. Los analistas observarán si el negocio sigue creciendo con fuerza, después de que sus ingresos aumentaran un 66 % interanual el trimestre pasado.

SpaceX castigó recientemente las acciones de las empresas de telecomunicaciones estadounidenses con su acuerdo para comprar miles de millones de dólares en espectro inalámbrico, lo que aumentó la posibilidad de que ofrezca servicio de telefonía celular. Pero también enfrenta desafíos en Europa: varias compañías de telecomunicaciones anunciaron allí planes para explorar la creación de un servicio de telefonía móvil por satélite.

Prestá atención a lo que dice Musk sobre Ucrania, después de que Volodymyr Zelensky, el presidente del país, se quejara del acceso de sus fuerzas a la versión militar de Starlink. Musk declaró recientemente que “es hora de que Zelensky se vaya ”.

¿Y qué hay de una alianza con Tesla? Los inversores llevan mucho tiempo especulando con que Musk intentaría unir a las dos compañías, como ya lo ha hecho en repetidas ocasiones.

Algunos en Wall Street han especulado sobre la posibilidad de que dicha transacción se anuncie antes de fin de año. Sin embargo, unir a ambas compañías tiene sentido, según declaró Gene Munster, cuya empresa Deepwater Asset Management tiene inversiones en ambas, a Brian O'Keefe de DealBook:

Si el plan maestro de Elon gira en torno a la IA, de la que lleva hablando desde hace mucho tiempo, entonces para tener una verdadera empresa de IA, hay que tener el lado físico, el lado terrestre. Es como tener tres cuartas partes o la mitad de una visión sin Tesla.

Esto es lo que está pasando

Arabia Saudita pospone su importante conferencia de inversión. El Future Investment Initiative Institute anunció que su reunión anual, que iba a celebrarse la próxima semana y contaría con ponentes como Jamie Dimon de JPMorgan Chase y Larry Fink de BlackRock, tendrá lugar el próximo año. La decisión se produce en medio de preocupaciones por la seguridad: los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, atacan objetivos sauditas, entre ellos un aeropuerto internacional del reino.

El ingeniero acusado de instalar dispositivos de espionaje en OpenAI permanece en prisión. Un juez federal ordenó que el ahora exempleado, Abdulrahman Alfozan, permanezca bajo custodia sin derecho a fianza . La fiscalía acusó a Alfozan, a quien la empresa acusó de colocar un dispositivo de grabación en una oficina, de tener amplios vínculos con el gobierno saudita; según sus abogados, el consulado saudita se ofreció a pagar la fianza de Alfozan.

El presidente Trump afirma estar dispuesto a reunirse con Vladimir Putin y Xi Jinping. Trump declaró a la prensa el lunes que consideraría reunirse con sus homólogos ruso y chino, pero para tratar el tema de la desnuclearización, a pesar de que Putin sugirió que dicha reunión se centraría en poner fin a la guerra en Ucrania . El aparente apoyo de Trump a Putin en contra de Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, ha generado críticas incluso entre los republicanos.

Disturbios en Francia

La calma regresó a París y otras ciudades francesas durante la noche. Sin embargo, los inversores siguen preocupados por las protestas del fin de semana, que derivaron en disturbios.

Los parisinos caminaban el martes entre cristales rotos y escombros calcinados, evaluando las pérdidas de los comercios saqueados y preparándose para nuevas manifestaciones. El toque de queda impuesto anoche en varios barrios dejó vacíos los cafés, habitualmente repletos de turistas y parisinos, lo que intensificó la sensación de malestar que amenaza con extenderse por toda Europa, informa Vivienne Walt desde París.

Lo último:

El CAC 40, el índice bursátil de referencia de Francia, cayó, al igual que otros índices europeos.

Los alborotadores atacaron comercios, incluidas las marcas de lujo Louis Vuitton y Hermès . Según Morningstar DBRS, las aseguradoras prevén pérdidas de al menos 1.000 millones de euros a causa de la violencia del fin de semana.

El rendimiento del bono soberano francés a 10 años volvió a subir. La ola de ventas del lunes, además, llevó el diferencial con el bono alemán, un termómetro de la estabilidad europea, a un nivel que no se veía desde 2012.

Las economías europeas fueron duramente golpeadas. Una crisis del costo de vida y la presión de la deuda empujaron al alza los rendimientos en buena parte del mundo desde que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán disparó los precios del petróleo.

Eso, sumado a las perspectivas de lento crecimiento de Europa, coloca al Banco Central Europeo en una situación difícil.

Francia parece especialmente vulnerable. Un analista declaró a Le Point que existía una alta probabilidad de que la calificación crediticia del país fuera rebajada esta misma semana.

¿Contagio europeo? Existe preocupación de que las protestas, motivadas por el aumento de los precios y otras quejas, se extiendan a otros países. En los últimos días se han producido manifestaciones en Milán, Bruselas y otras ciudades.

Las cuentas en redes sociales asociadas al movimiento de protesta de los "chalecos amarillos" en Francia anunciaron manifestaciones para el sábado con el fin de expresar la indignación generalizada por el aumento de la inflación y el estancamiento salarial.

Emmanuel Macron parece haberse quedado sin opciones. A diferencia de crisis políticas anteriores, Macron, el presidente francés, cuenta con escasos recursos económicos para afrontar el problema, según los analistas. La deuda francesa ha alcanzado el 119% del PIB, y los parlamentarios llevan semanas debatiendo sobre cómo implementar recortes por valor de 54.000 millones de euros (u$s60.500 millones).

Macron, exbanquero de inversiones, cortejó activamente a empresas internacionales para que invirtieran en Francia. No puede presentarse a las elecciones presidenciales de abril por el límite de mandatos, y la turbulencia podría darle un impulso decisivo en esa carrera a Marine Le Pen, la líder de ultraderecha cuyas políticas económicas de “Francia primero” alarmaron a algunos economistas.

El debate sobre las acciones tokenizadas

La regulador bursátil de EEUU (SEC) castigó recientemente el mundo de la negociación de acciones al emitir una orden para ayudar a introducir la negociación de acciones tokenizadas en los EEUU.

Este mes, OKXICE se convirtió en la primera plataforma de negociación de acciones tokenizadas. Nació de una empresa conjunta entre el exchange de criptomonedas OKX e Intercontinental Exchange, propietario de la Bolsa de Nueva York (NYSE).

Según informa Niko Gallogly, la plataforma ya está recibiendo críticas de empresas que no quieren que sus acciones se tokenicen.

Contexto: Una acción tokenizada es un token digital registrado en una cadena de bloques cuyo precio de negociación sigue el ritmo de las acciones de una empresa que cotiza en bolsa.

Sus defensores, entre los que se incluyen entusiastas de las criptomonedas y algunas empresas financieras tradicionales, afirman que es una forma más eficiente de negociar y realizar un seguimiento de la propiedad de acciones.

Pero OKXICE ha recibido críticas de emisores corporativos, bolsas tradicionales y creadores de mercado. Argumentan que elude las protecciones tradicionales para los inversores, entre las que se incluyen:

La fijación de precios de mejor ejecución requiere que los precios de negociación reflejen el valor en tiempo real de una acción. En plataformas de acciones tokenizadas como OKXICE , los precios se establecen según la proporción de tokens en el pool de liquidez de la plataforma, y no según el mercado general de la acción subyacente. Esto podría causar discrepancias entre ambos precios.

, los precios se establecen según la proporción de tokens en el pool de liquidez de la plataforma, y no según el mercado general de la acción subyacente. Esto podría causar discrepancias entre ambos precios. La protección legal y de cumplimiento normativo que la vigilancia de mercado de la SEC brinda a las empresas emisoras, un control que ayuda a detectar el uso de información privilegiada y otras formas de manipulación. OKXICE, en cambio, dijo que se apoya en controles internos y en proveedores externos.

Un vocero de la SEC declinó hacer comentarios, e Intercontinental Exchange no respondió a la consulta. OKX remitió a DealBook a declaraciones publicadas en The Wall Street Journal por Andrew Cuomo, exgobernador de Nueva York, quien definió a la plataforma como el futuro de la negociación de acciones, y más. Cuomo es uno de los presidentes de la empresa conjunta.

Por ahora, está generando revuelo. “Si acabás de hacer una IPO enorme, le pagaste a Goldman Sachs para que la organice y fije el precio, y de golpe alguien monta otra plataforma donde tus acciones se pueden negociar las 24 horas, los siete días de la semana, fuera de tu control y a precios que pueden diferir de los de los mercados tradicionales, es probable que reacciones con un ‘No, gracias, eso no lo queremos’”, dijo a DealBook Gareth Rhodes, ex superintendente adjunto del Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York.

Otro problema: las plataformas de negociación de acciones tokenizadas normalmente no necesitan la aprobación de las empresas para tokenizar las acciones.

En cambio, las empresas tienen un plazo de 30 días para optar por no participar, y muchas lo han hecho. Verizon , Broadcom , CoreWeave y UnitedHealth se han opuesto a que OKXICE negocie sus acciones.

Primicia: Nueva financiación para una startup de manufactura con inteligencia artificial.

La inteligencia artificial está pasando cada vez más del mundo digital al mundo físico, incluyendo la manufactura.

Arda Industries, una startup que pretende integrar la tecnología en las fábricas, sale de su fase de desarrollo sigiloso y anuncia una ronda de financiación Serie A de u$s232 millones con una valuación de u$s1.500 millones, según informa en primicia Sri Muppidi.

Qué hace Arda: La empresa ayuda a los ingenieros de manufactura a realizar su trabajo en una única plataforma de software en lugar de utilizar múltiples herramientas, y a mantener el trabajo actualizado a medida que cambian los diseños.

El director ejecutivo de Arda, Bob McGrew, describió la empresa como creadora de un "IDE para la ingeniería de manufactura ", refiriéndose a un entorno de desarrollo integrado que se utiliza para escribir, ejecutar y probar código en un solo lugar.

La empresa también planea utilizar agentes de IA para los robots, algo con lo que espera reducir el tiempo necesario para reconfigurar las líneas de montaje de meses a días.

Según McGrew, Arda genera ingresos en función del número de tareas que realizan sus herramientas de inteligencia artificial.

Arda fue fundada por veteranos de la inteligencia artificial. McGrew, cuyo último cargo fue el de director de investigación (chief research officer) de OpenAI, trabajó antes en Palantir junto con otros dos de los fundadores de Arda, Alex Mark y Jakob Frick. El restante cofundador, Augustus Odena, participó en la creación de la startup de IA Adept, cuyo equipo fue absorbido por Amazon.

Los inversores que participaron en la ronda fueron Altimeter Capital, Accel y Khosla Ventures, quienes lideraron la financiación. Otros participantes fueron Felicis, XYZ Venture Capital y 8VC.

Los partidarios de Arda argumentan que podría hacer que la industria manufacturera estadounidense sea más competitiva:

La idea es que las empresas puedan “construir algo rápidamente según sus especificaciones, dentro del país [Estados Unidos], y tener trazabilidad total de la cadena de suministro”, dijo a DealBook Steve Loughlin, socio del fondo Accel.

Peter Deng , socio general de Felicis y antiguo colega de McGrew en OpenAI, afirmó que herramientas como la de Arda podrían ayudar a Estados Unidos a construir "la primera base industrial verdaderamente nativa de la IA".

Arda trabaja con empresas del sector de defensa y de centros de datos, según dijo McGrew a DealBook. Una de ellas es Anduril, la startup de defensa basada en IA cuyos cofundadores incluyen a Palmer Luckey. Según se informó, Anduril negocia permitir que empleados y accionistas actuales vendan acciones a una valuación de unos u$s90.000 millones.

Lectura rápida

Negocios

Según se informa, el inversor activista Starboard ha adquirido una participación en Solstice Advanced Materials , buscando cambios en la estrategia de la compañía para impulsar el precio de sus acciones.

El estudio jurídico Freshfields pidió disculpas “sin reservas” por los dichos de sus máximos responsables, que habían planteado que “probablemente” excluirían a inversores de Medio Oriente de cualquier operación vinculada a su división de inteligencia artificial.

Política, legislación y regulación

Cómo el multimillonario financiero Steve Mandel y su esposa, Sue , están gastando enormes cantidades de dinero para reformar el Partido Demócrata.

Las acciones de las empresas contratistas de defensa estadounidenses se han desplomado en los últimos meses, ya que los inversores esperan que los demócratas obtengan importantes avances en las elecciones de medio término, lo que pone en peligro los planes de gasto militar del presidente Trump.

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Christiane Amanpour anunció su salida de CNN tras 43 años. La veterana corresponsal había expresado en mayo su preocupación ante la posibilidad de que Skydance, propietaria también de CBS, adquiriera la cadena, aunque no mencionó el acuerdo en su anuncio.

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