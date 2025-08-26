Taxistas de Nueva York amenazan con paro masivo por los "robotaxis" de Google

Denuncian que este nuevo medio de transporte puede “terminar con su trabajo”. La medida de fuerza sería en cinco condados de la ciudad y podría paralizarla "por completo".

Los taxistas de Nueva York denuncian que su trabajo peligra por los “robotaxi” operados por la empresa Waymo, propiedad de Alphabet, la casa matriz de Google.

Los taxistas de Nueva York , EEUU , se enfrentan a una tensión en sus trabajos con la llegada de los “robotaxi” operados por la empresa Waymo , propiedad de Alphabet , la casa matriz de Google . Así, amenazan con llevar adelante un paro.

Este nuevo medio de transporte autónomo -que no necesita de conductores para moverse por las calles- generó diversas repercusiones entre los usuarios y críticas entre los choferes de taxi, quienes consideran que la actualización podría “ser peligrosa” y “terminar con su trabajo”.

En este marco, la Federación de Taxistas del Estado de Nueva York le envió un pedido a la gobernadora Kathy Hochul para que detenga un programa aprobado por el alcalde Adams que permite la utilización de prueba de ocho de estos vehículos durante el próximo mes.

Según medios locales, los taxistas argumentan que las pruebas de seguridad con autos autónomos deberían realizarse en otra parte. “Que lo demuestren en la Costa Oeste o en el centro de Estados Unidos o en lugares apartados, pero no en la ciudad de Nueva York ”, dijo el miembro de la Federación Fernando Mateo.

Mateo también advirtió que, si las autoridades no intervienen, los choferes dejarán de trabajar en los cinco condados de Nueva York , lo que podría implicar la paralización total de la ciudad.

Según explicó, además de los típicos taxis amarillos que forman parte de la postal, operan unos 100.000 vehículos sin licencia oficial en los barrios periféricos que también se verían afectados.

Voces de la Federación de Taxistas de Nueva York advierten que el paro en cinco condados puede paralizar la ciudad por completo.

Sin embargo, y según el marco actual, Waymo puede solicitar más tiempo de prueba en los barrios de Manhattan y Brooklyn una vez finalizado el primer mes. La ciudad le otorgó los permisos bajo la condición de que los autos cuenten con un especialista al volante, ya que la legislación estatal exige un conductor presente en todo momento.

Waymo ya opera en las ciudades de San Francisco, Los Ángeles, Silicon Valley, Phoenix, Austin y Atlanta, y proyecta llegar a Washington DC en 2026. Sin embargo, Mateo aseguró que los “robotaxis” son “sumamente peligrosos” en una urbe tan circulada como Nueva York, en donde el tráfico es caótico y se requieren decisiones instantáneas que “ningún robot ni algoritmo puede replicar”.

Por otro lado, y ajena a los reclamos de los taxistas, la compañía celebró su desembarco en la Gran Manzana con un posteo en redes sociales. “Gran noticia. Waymo está dando el siguiente paso, el primero de su tipo, ¡para ofrecer viajes totalmente autónomos a los neoyorquinos!“, escribió en X.

Y añadió: “Estamos orgullosos de trabajar con los líderes del estado de Nueva York para sentar las bases para viajes totalmente autónomos, comenzando con el primer permiso emitido por el Departamento de Transporte para conducir de forma autónoma".

