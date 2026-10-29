Escándalo en Armenia: batalla campal en el Parlamento terminó en caos, sillas voladoras y golpes en plena sesión

La sesión terminó con legisladores lesionados y una ambulancia en el edificio. El vicepresidente del Parlamento arrojó una silla durante el enfrentamiento.

La Asamblea Nacional de Armenia fue escenario de una pelea entre diputados oficialistas y opositores.

Una sesión de la Asamblea Nacional de Armenia terminó en una violenta pelea entre legisladores oficialistas y opositores este jueves 29 de octubre. El enfrentamiento incluyó golpes de puño, patadas y el lanzamiento de una silla por parte del vicepresidente del Parlamento, Vahagn Aleksanyan, del partido gobernante de Nikol Pashinyan . Al menos dos diputados opositores resultaron heridos y debió intervenir personal médico.

El episodio comenzó durante un debate sobre presuntos hechos de corrupción atribuidos al Gobierno. Los cruces verbales subieron de tono hasta que varios legisladores abandonaron sus bancas y se acercaron al sector delantero del recinto. La discusión derivó en empujones y agresiones físicas que se extendieron durante aproximadamente diez minutos.

El conflicto comenzó cuando el diputado oficialista Taron Chakhoyan, integrante de Contrato Civil, respondió a las acusaciones de corrupción formuladas por representantes de la oposición: “Personas inmersas en la corrupción hablan de corrupción, de falsificaciones”, afirmó, antes de mencionar a Ishkhan Zakaryan, Gagik Khachatryan y personas vinculadas con el expresidente Robert Kocharyan.

Luego, Chakhoyan apuntó contra Mesrop Manukyan, integrante del bloque opositor Armenia, a quien relacionó con el exgeneral y diputado Manvel Grigoryan. Este último había sido detenido en 2018, después de que las autoridades encontraran en sus propiedades suministros donados para soldados armenios.

El enfrentamiento se produjo durante una sesión marcada por acusaciones cruzadas de corrupción.

“Quienquiera que hable de corrupción, usted fue el asistente de Manvel, el ladrón de carne enlatada, ¿entiende?”, lanzó el legislador oficialista.

El intercambio continuó con Narek Karapetyan, dirigente del bloque opositor Armenia Fuerte y sobrino del empresario Samvel Karapetyan. Chakhoyan cuestionó la participación de integrantes de esa familia en la política del país, lo que provocó una respuesta desde la bancada opositora.

Durante la discusión, Karapetyan se dirigió al oficialista con la expresión coloquial armenia “ara”, similar al “che” argentino. Chakhoyan respondió con nuevos insultos y utilizó la misma palabra para descalificarlo.

Un vicepresidente arrojó una silla contra la oposición

La tensión escaló cuando varios diputados opositores se levantaron y avanzaron hacia el frente del recinto. Los primeros empujones dieron paso a una pelea en la que participaron representantes de ambos sectores, con golpes de puño y patadas mientras otros legisladores intentaban separarlos.

En medio del caos, Vahagn Aleksanyan, vicepresidente de la Asamblea Nacional y miembro del oficialismo, arrojó una silla en dirección a los opositores. Según los testimonios difundidos sobre el episodio, uno de los parlamentarios cayó al suelo durante las agresiones.

Los diputados Harutyun Mnatsakanyan y Andranik Gevorgyan, ambos integrantes de Armenia Fuerte, sufrieron lesiones. Uno de ellos presentó una hemorragia nasal, de acuerdo con testigos citados por los medios que informaron sobre el incidente. La gravedad de las heridas no fue precisada en la información difundida, aunque fue necesaria la presencia de una ambulancia en el edificio legislativo.

El debate siguió mientras se desarrollaban los incidentes

Ruben Rubinyan, quien presidía la sesión, decidió inicialmente no interrumpir el debate: “Deliberadamente no estoy anunciando un receso para que todos puedan ver esto. La sesión continuará así. Que todos lo vean”, declaró. Recién después de unos diez minutos de enfrentamientos anunció una pausa y convocó al personal de seguridad parlamentaria.

Según los testimonios difundidos, los agentes retiraron únicamente a diputados opositores del bloque Armenia Fuerte, mientras los oficialistas permanecieron en el recinto. Entre ellos estaba el vicepresidente Vahagn Aleksanyan, quien había arrojado una silla contra los opositores.