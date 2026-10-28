ANSES confirmó el aumento para jubilados y beneficiarios en noviembre: cuánto cobrarán y qué pasará con la mínima

La actualización sigue la inflación de septiembre y alcanza a jubilados, pensionados, titulares de la PUAM y beneficiarios de asignaciones familiares. Todavía resta confirmar el bono de $70.000.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dispuso un aumento de 1,93% para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares a partir de noviembre , en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor de septiembre. Con la suba, la jubilación mínima pasará a ser de $444.158,46 .

La actualización quedó formalizada a través de la Resolución 304/2026 , publicada este miércoles en el Boletín Oficial con la firma del director ejecutivo del organismo, Guillermo Héctor Arancibia. La medida aplica el mecanismo de movilidad mensual fijado por el Decreto 274/2024 , que ajusta las prestaciones según el dato de inflación que informa el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) .

Así, desde noviembre, la jubilación máxima será de $2.988.765,82, la Prestación Básica Universal (PBU) de $203.182,22 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) de $355.326,77.

Estos valores no incluyen el bono previsional de $70.000 que el Gobierno abona desde 2024, cuya continuidad, alcance y monto dependen de una decisión adicional del Poder Ejecutivo. En octubre, el aumento había sido de 1,66% y la mínima había quedado en $435.748,51.

La resolución también actualiza las bases imponibles que determinan sobre qué porción del salario se calculan los aportes previsionales. Desde noviembre, la base mínima será de $149.592,45 y la máxima de $4.861.685,38. Además, se actualizan las remuneraciones que se toman en cuenta para calcular el haber inicial de las nuevas jubilaciones, para quienes cesen en la actividad desde el 31 de octubre o soliciten la prestación desde el 1 de noviembre, incluidos quienes sigan trabajando bajo el régimen de compatibilidad.

En cuanto a las asignaciones familiares, los montos varían según los ingresos del grupo familiar, y el cobro está sujeto a un tope individual: si uno de los integrantes lo supera, el hogar puede quedar excluido. La Asignación por Hijo y la Prenatal tendrán un valor máximo de $79.812,80 por hijo para familias con ingresos de hasta $1.212.301 mensuales. Para hogares con ingresos de entre $1.212.301,01 y $1.777.957, el monto será de $53.838,46; entre $1.777.957,01 y $2.052.708, de $32.564,29; y entre $2.052.708,01 y $6.419.726, de $16.801,94.

En el caso de la Asignación por Hijo con Discapacidad no rige el tope de ingresos, aunque el monto también se escalona. Será de $259.861,30 para familias con ingresos de hasta $1.212.301, de $183.835,73 para las que perciban entre $1.212.301,01 y $1.777.957, y de $116.023,37 a partir de ese nivel.

Por último, las asignaciones de pago único quedarán en $93.032,34 por Nacimiento, $556.214 por Adopción y $139.297,43 por Matrimonio, mientras que la asignación por Cónyuge para jubilados y pensionados del sistema contributivo será de $19.365,68 mensuales.