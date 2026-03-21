España baja el IVA de los combustibles al 10% y prohíbe despidos en empresas que reciban ayuda

El Gobierno de Pedro Sánchez lanzó un paquete de 5.000 millones de euros con rebajas impositivas y subsidios para amortiguar el impacto de la suba energética y sostener la actividad.

Pedro Sánchez anunció un paquete de medidas que incluye rebajas impositivas a la energía y restricciones a los despidos para amortiguar el impacto económico.

El gobierno de España aprobó este sábado un plan de emergencia que incluye la reducción del IVA de los combustibles al 10% y la prohibición de despidos en empresas que reciban asistencia estatal , en el marco del impacto económico derivado del conflicto en Medio Oriente.

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El paquete, que moviliza 5.000 millones de euros , fue oficializado tras un Consejo de Ministros extraordinario y contempla un total de 80 medidas orientadas a amortiguar la suba de los precios energéticos y sostener la actividad económica.

Según explicó el presidente Pedro Sánchez , las iniciativas entrarán en vigencia de inmediato y se mantendrán “el tiempo que sea necesario”, ante un escenario internacional incierto.

En el frente energético, el Ejecutivo dispuso la baja del IVA al 10% para gasolina y gasoil , junto con una reducción del impuesto sobre hidrocarburos al mínimo permitido por la Unión Europea.

De acuerdo con estimaciones oficiales, la medida podría implicar una baja de hasta 30 centavos por litro , lo que representa un ahorro cercano a 20 euros por tanque para un vehículo promedio.

Además, se implementó una reducción de la carga tributaria sobre la electricidad y el gas, con recortes de impuestos que, en conjunto, alcanzan el 60%.

El plan también incluye ayudas directas de 20 centavos por litro de combustible para sectores como transporte, agro y pesca, además de subsidios destinados a la compra de fertilizantes, con el objetivo de contener los costos y evitar un traslado a precios.

Condiciones para las empresas y medidas sociales

Uno de los puntos centrales del paquete es la prohibición de despidos por causas económicas en aquellas empresas que accedan a ayudas públicas vinculadas a esta crisis.

“Se van a movilizar todos los recursos necesarios para proteger a los ciudadanos y al tejido productivo”, sostuvo Sánchez durante la presentación.

En paralelo, el Gobierno avanzó con medidas en el mercado de vivienda, incluyendo una prórroga automática de contratos de alquiler que vencen en 2026 y 2027, en el marco de un acuerdo dentro de la coalición oficialista.