España desarticuló una de las mayores organizaciones de tráfico de inmigrantes del Mediterráneo

Las autoridades indicaron que la red facilitó el ingreso ilegal de al menos 2.000 personas al país europeo. El operativo tuvo lugar en el marco de la crisis por el ingreso masivo de migrantes en la ciudad de Ceuta.

Las fuerzas de seguridad de España anunciaron el desmantelamiento de una de las organizaciones de tráfico de personas más importantes y peligrosas que operaban en el Mediterráneo . Según las autoridades, la red habría facilitado el ingreso de más de 2.000 migrantes al país y obtuvo ganancias millonarias mediante una estructura criminal que también se dedicaba al narcotráfico.

La Guardia Civil informó que el operativo, realizado junto con la Policía Nacional , permitió desarticular “ una de las redes delictivas transnacionales más complejas, activas y peligrosas detectadas hasta la fecha en el Mediterráneo”.

La investigación se desarrolló en un contexto marcado por el regreso del debate migratorio al centro de la agenda política española y europea, luego del ingreso masivo de personas registrado la semana pasada en la frontera del enclave español de Ceuta , donde 72.000 migrantes cruzaron hacia la ciudad.

De acuerdo con el comunicado oficial, la organización utilizaba lanchas de alta velocidad para transportar drogas sintéticas desde España hacia Argelia , donde distribuía sustancias como MDMA , cuya demanda es elevada en el norte de África.

En el trayecto de regreso, las mismas embarcaciones eran empleadas para trasladar migrantes hacia la costa sudeste española y la isla de Ibiza .

Los investigadores estimaron que la banda concretó al menos 64 operaciones de tráfico de personas y obtuvo beneficios cercanos a €24 millones. Según las autoridades, la organización cobraba hasta €12.000 por cada migrante y trasladaba hasta 50 personas en una sola travesía.

La Guardia Civil también señaló que el grupo recurría a un alto nivel de violencia para proteger sus embarcaciones y mantener el control de sus operaciones, tanto contra sus propios integrantes como contra los migrantes y las fuerzas de seguridad.

Cambios en las rutas migratorias

Aunque las estadísticas del Ministerio del Interior reflejaron una caída del 31% en la llegada de migrantes irregulares por vía marítima entre enero y julio, ese descenso respondió principalmente a una reducción del 60% en los arribos a las Islas Canarias.

En contraste, la inmigración irregular hacia la España peninsular aumentó un 22%, mientras que en las Islas Baleares creció un 10%, un fenómeno que las autoridades atribuyeron al cambio de rutas impulsado por las organizaciones criminales a través de Argelia.

El operativo contó con la colaboración de Europol y de las fuerzas policiales de Francia, Portugal y Polonia. Como resultado de la investigación, las autoridades secuestraron 18 embarcaciones de alta velocidad y detuvieron a 77 personas en España y a una más en Argelia.

La Guardia Civil advirtió además que las travesías se realizaban en condiciones extremadamente peligrosas. Los migrantes viajaban en embarcaciones sobrecargadas, a gran velocidad, sin iluminación y, en la mayoría de los casos, sin chalecos salvavidas.

"En ocasiones, incluso se ataba a los ocupantes para evitar que cayeran por la borda durante la travesía", indicó la fuerza de seguridad, que agregó que la organización ejercía un nivel de violencia extraordinario tanto contra los migrantes como contra sus propios integrantes y los efectivos policiales.