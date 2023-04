España: una mujer salió de una cueva después de aislarse 500 días

Filmaciones

La experiencia, que va a ser objeto de un documental de la productora española Dokumalia, tenía como uno de sus objetivos ver la repercusión mental y física de un aislamiento como este.

Por su parte, esto fue "una prueba de resistencia extrema", estimó en la televisión pública el ministro de Turismo, Héctor Gómez, quien dijo esperar que "esta prueba sea de gran valor" científico.

"Zarpa de nuevo el barco en un viaje que durará 500 días (...) Nos leemos de nuevo en abril/mayo del 2023", había escrito Flamini en Instagram en noviembre de 2021, dos días antes de iniciar su experiencia.

"Ha habido momentos difíciles y es cierto que ha habido momentos muy bonitos y ambos han sido los que han conseguido que cumpla el objetivo", dijo en la rueda de prensa esta deportista que en el pasado pasó periodos de aislamiento en cumbres de montañas, según reportó en Instagram.

Afirmando que "ninguna" vez pensó en abandonar, ni siquiera cuando sufrió una invasión de moscas dentro de la cueva, dijo que dedicó el tiempo "a leer, a escribir, a dibujar, a tejer, a estar, a disfrutar".

"No he hablado conmigo misma en voz alta, las conversaciones que he tenido, las he tenido absolutamente internas", afirmó.