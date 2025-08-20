Europa registra un récord de brotes de enfermedades transmitidas por mosquitos







Chikungunya y virus del Nilo Occidental aumentan en el continente, impulsados por el cambio climático y temporadas más largas de mosquitos.

Europa enfrenta este año un número sin precedentes de brotes de enfermedades transmitidas por mosquitos, como el chikungunya y el virus del Nilo Occidental. La tendencia se debe al cambio climático, con veranos más largos, inviernos más suaves y patrones de lluvia modificados que crean condiciones ideales para la proliferación de estos insectos.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) señaló que el continente está experimentando temporadas de circulación de estas enfermedades cada vez más largas e intensas. Según la agencia, la combinación de factores climáticos y ambientales generó un entorno favorable para que los mosquitos prosperen.

Pamela Rendi Wagner, directora del ECDC, explicó: “Europa está entrando en una nueva fase en la que una transmisión más larga, más extendida y más intensa de las enfermedades transmitidas por mosquitos se está convirtiendo en la nueva normalidad”.

Mosquitos (2).jpg La expansión del mosquito Aedes albopictus afecta ya 16 países y 369 regiones europeas. Expansión y riesgos de los mosquitos en Europa El mosquito Aedes albopictus, capaz de transmitir el virus del chikungunya, ya está presente en 16 países europeos y 369 regiones, frente a solo 114 regiones hace una década. Hasta el momento, se registraron brotes de chikungunya en 2023, un récord histórico para el continente, incluyendo el primer caso autóctono reportado en Alsacia, Francia. El ECDC destacó que este hecho es excepcional a esta latitud y evidencia la expansión del riesgo hacia el norte.

En lo que respecta al virus del Nilo Occidental, ocho países europeos habían notificado hasta el 13 de agosto un total de 335 casos autóctonos y 19 muertes, siendo Italia el más afectado con 274 infecciones.

Liberación mosquitos irradiados 2.jpg Por primera vez se detectó un caso autóctono de chikungunya en Alsacia, Francia. CNEA La agencia europea recomendó que los habitantes de las zonas afectadas se protejan de las picaduras usando repelentes, vistiendo ropa de manga larga y pantalones, y colocando mosquiteros en ventanas y camas, medidas clave para reducir el riesgo de contagio. El aumento de la presencia de Aedes albopictus y la mayor duración de las temporadas cálidas suponen un riesgo creciente para la salud pública. Los expertos advierten que, sin medidas preventivas, los brotes podrían seguir incrementándose en los próximos años, afectando a nuevas regiones y aumentando la carga sanitaria del continente.

