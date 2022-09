La Unión Europea dice estar "bien preparada" para la falta de gas ruso

"Estamos bien preparados para resistir a la utilización extrema del arma del gas por parte de Rusia", declaró Gentiloni a la prensa durante un foro económico organizado por The European House - Ambrosetti en Cernobbio, en el norte de Italia. "No tenemos miedo de las decisiones de Putin, lo que pedimos a los rusos es que respeten los contratos. Y si no lo hacen, estamos dispuestos a reaccionar", destacó.