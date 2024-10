Evo Morales se defendió de la acusación por violación a una menor de edad: ''No hubo nada, es una mentira''

Este viernes, desde Cochabamba, el expresidente respondió a la acusación de Siles: "No puedo entender qué clase de ministro de Justicia tenemos, sabiendo que este caso está cerrado, porque no hubo nada, es una mentira" . Actualmente, Morales mantiene una feroz disputa con Arce de cara a las elecciones presidenciales de 2025.

De acuerdo al exmandatario, el gobierno de su exministro reflotó cuatro procesos para perjudicarlo políticamente, incluido el del presunto abuso de la menor, y se mostró confiado: "Han investigado todo el año, y no va a haber nada. Es otra mentira más". En 2020 el gobierno de Jeanine Áñez "usando al Ministerio de Justicia ya me procesó, ya me investigó, y se ha demostrado que no hubo nada", agregó, y mostró una resolución judicial de ese año, donde, según él, se rechaza la denuncia de "estupro agravado y corrupción (de) niño, niña, adolescente".

Evo Morales también se defendió en redes sociales

En sus redes sociales, Morales aseguró que el gobierno está actuando en represalia por la marcha que encabezó en contra del presidente Arce en pasados días, y que reunió a miles de indígenas que protestaron contra la escasez de combustible y de dólares.

En un mensaje en X, señaló: ''Esta campaña sucia y mentirosa, tiene el objetivo de anular políticamente cualquier opción electoral que represente una alternativa para salir de la crisis económica''.

En la resolución de aprehensión contra Morales se señala que en 2015 el entonces presidente se involucró con una menor de 15 años con quien tuvo una hija el año siguiente. Preguntado por un periodista sobre este tema, Morales evitó responder afirmando que "no se metan con la familia; la familia es sagrada".