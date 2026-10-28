La fuga de Flávio Bolsonaro sacudió a Brasil: reunión de emergencia y preocupación por el futuro de la oposición

La conducción del Partido Liberal convocó a sus principales dirigentes para evaluar las consecuencias de la salida del excandidato presidencial hacia Estados Unidos. Mientras el oficialismo cuestionó su decisión, el bolsonarismo teme que se produzca un vacío de liderazgo de cara a 2027.

La salida de Flávio Bolsonaro de Brasil rumbo a Estados Unidos , apenas dos días después de perder las elecciones presidenciales frente a Luiz Inácio Lula da Silva , provocó una fuerte conmoción en el escenario político brasileño. La conducción del Partido Liberal (PL) , principal fuerza de la oposición conservadora, convocó una reunión de emergencia para analizar las consecuencias de la partida del senador y definir los próximos pasos del espacio.

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El encuentro se desarrolló en un hotel del centro de Brasilia y contó con la participación del presidente del partido, Valdemar da Costa Neto , el senador Rogério Marinho y otros legisladores de la fuerza.

Según informaron medios brasileños, asesores de los parlamentarios que asistieron a la reunión describieron un ambiente de “unidad” y tranquilidad, aunque reconocieron que también predominó la “sorpresa” , debido a que varios integrantes de la conducción partidaria no esperaban que Bolsonaro abandonara el país.

La decisión del excandidato abrió interrogantes sobre el futuro de la oposición , especialmente ante la necesidad de reorganizar el liderazgo conservador después de la derrota electoral y de cara al nuevo mandato presidencial de Lula.

En medio de las repercusiones políticas, el abogado Simon Levy , vinculado al movimiento estadounidense Make America Great Again (MAGA) , aseguró que Flávio Bolsonaro llegó “sano y salvo” a Florida .

Levy también afirmó que el traslado del senador en un avión privado contó con el respaldo del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aunque esa versión no fue corroborada de manera independiente.

La salida del dirigente se produjo después de que las autoridades argentinas confirmaran que atravesó Puerto Iguazú junto con su familia y abordó una aeronave privada que realizó una escala en Guayaquil, Ecuador, antes de continuar hacia Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, cuestionó el lunes el desarrollo de las elecciones brasileñas, aunque también manifestó simpatía personal por Lula, quien consiguió su reelección en la segunda vuelta del domingo 25 de octubre.

La partida de Bolsonaro generó preocupación entre los principales referentes del PL, que ahora deberán reorganizar su estrategia parlamentaria y política sin la presencia del dirigente que encabezó la candidatura presidencial del espacio.

La oposición brasileña teme un vacío de liderazgo en 2027

Uno de los principales interrogantes que surgieron dentro del Partido Liberal está relacionado con quién asumirá la conducción política del sector conservador durante el próximo mandato de Lula.

Fuentes partidarias consultadas por CNN Brasil advirtieron que la ausencia de Flávio Bolsonaro podría profundizar las dificultades para mantener un liderazgo unificado a partir de 2027.

“La sensación en este momento es que el barco se quedó sin capitán”, afirmó uno de los dirigentes consultados por el medio brasileño.

La preocupación se intensificó debido a la situación judicial del expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años y tres meses de prisión bajo arresto domiciliario en Brasilia, según la información difundida.

Antes de abandonar el país, Flávio mantuvo una reunión con su padre durante el lunes 26 de octubre, luego de conocerse los resultados de la segunda vuelta electoral.

Con el expresidente bajo arresto y su hijo mayor fuera del territorio brasileño, la oposición conservadora enfrenta el desafío de definir quién ocupará el principal lugar de referencia política durante el próximo período presidencial, cuyo inicio está previsto para enero de 2027. Sin embargo, no todos los dirigentes del bolsonarismo interpretaron la partida como un retroceso.

El senador electo Deltan Dallagnol respaldó la decisión del excandidato y sostuvo que, desde Estados Unidos, podría transformarse en la “voz” de la resistencia contra el Gobierno de Lula.

El Gobierno de Lula cuestionó la fuga de Flávio Bolsonaro

Mientras la oposición intentó contener las repercusiones internas, el Gobierno brasileño reaccionó con fuertes críticas a la decisión del senador.

El secretario general de la Presidencia calificó su salida como uno de los episodios políticos “más vergonzosos” de la historia de Brasil.

Además, remarcó que Flávio Bolsonaro había recibido cerca de 60 millones de votos durante las elecciones presidenciales, por lo que consideró especialmente grave que abandonara el país inmediatamente después de la derrota.

Por su parte, el diputado Marcelo Freixo, del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), cuestionó las motivaciones de la candidatura presidencial del dirigente conservador.

Según Freixo, Bolsonaro utilizó su postulación como una estrategia para “salvar su propia piel”, en referencia a las investigaciones de la Policía Federal que involucran al senador.

La partida se produjo en medio de una investigación judicial y después de que trascendiera una orden de retención de sus pasaportes, circunstancia que incrementó las críticas del oficialismo.

El Partido Liberal deberá reorganizarse tras su crecimiento en el Congreso

Pese a la derrota presidencial, el Partido Liberal obtuvo resultados favorables en las elecciones legislativas celebradas durante la primera vuelta del 4 de octubre.

La fuerza conservadora consiguió una importante representación parlamentaria y se consolidó como el principal espacio político tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.

Ese crecimiento legislativo convirtió la disputa por el liderazgo en un asunto central para el futuro del partido, que deberá coordinar su actividad parlamentaria y definir una estrategia frente al nuevo Gobierno de Lula.

La salida de Flávio Bolsonaro profundizó las diferencias entre quienes consideran que su permanencia en Estados Unidos podría fortalecer la proyección internacional del bolsonarismo y aquellos que advierten sobre las consecuencias de perder a su principal referente dentro del país.

En este escenario, la conducción del PL enfrenta el desafío de preservar la unidad interna, capitalizar los resultados legislativos y encontrar una figura capaz de encabezar la oposición conservadora durante los próximos años.