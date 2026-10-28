Donald Trump adelantó que aprobaría darle asilo político a Flávio Bolsonaro en EEUU

El presidente estadounidense respaldó la posibilidad de que el senador brasileño viaje a Estados Unidos y cuestionó las elecciones en Brasil. “Creo que son personas decentes”, afirmó al ser consultado sobre el tema.

El presidente estadounidense Donald Trump aseguró que aprobaría una eventual llegada de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos, en una declaración en la que también criticó el proceso electoral brasileño. La declaración sucedió horas antes que se conociera que el senador brasileño se fugó vía Argentina y estaría viajando hacia Miami.

“Lo aprobaría. Creo que son personas decentes. La elección fue realmente extraña y pensé que fue terrible”, sostuvo el mandatario estadounidense al responder si aceptaría que el senador brasileño viajara a su país.

“Estaría bien para mí”, agregó Trump, sin brindar más detalles sobre las condiciones de una eventual visita ni anunciar una decisión formal sobre un pedido de asilo político.

El gobierno de Javier Milei confirmó este miércoles que Flávio Bolsonaro ingresó a la Argentina junto a su familia y partió desde Puerto Iguazú, Misiones, rumbo a Ecuador, para luego continuar su viaje hacia Estados Unidos. La Dirección Nacional de Migraciones informó que el grupo cruzó la frontera el martes por la noche y que no tenía impedimentos legales para ingresar al país. La aeronave ya despegó de Guayaquil con destino a Miami.

La Dirección Nacional de Migraciones difundió un comunicado oficial a las 2:01 de este miércoles, después de que durante la mañana del martes hubiera informado que no tenía registrada la entrada del dirigente brasileño. Según el organismo, Flávio Bolsonaro, su esposa y sus dos hijas ingresaron a la Argentina a las 22.50 del 27 de octubre por el Puente Internacional Tancredo Neves, en la provincia de Misiones.

En el documento, la dependencia identificó a los cuatro integrantes de la familia como Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro. Además, aseguró que todos presentaron documentación válida para viajar y que el procedimiento se desarrolló sin incidentes.

La postura de Donald Trump sobre la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil

En la víspera, los medios brasilñeos aseguraban que Flávio Bolsonaro viajó a Estados Unidos junto con su esposa y sus dos hijas este martes, tras la derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva. Según informaron aliados del dirigente, su llegada al país norteamericano forma parte de una operación organizada de manera reservada y su próximo paso será solicitar asilo político al gobierno de Donald Trump.

De acuerdo con información publicada por medios brasileños, la salida de Flávio se habría preparado a último momento con la participación de un grupo reducido de colaboradores en Brasil y Estados Unidos. El objetivo habría sido mantener el plan en secreto y evitar que se filtraran detalles antes de concretar el viaje.

Los contactos en Brasil se habrían encargado de coordinar la salida del senador, mientras que sus aliados en territorio estadounidense trabajaron para facilitar su ingreso al país. Según las previsiones que manejaban sus allegados, Flávio llegaría al estado de Florida durante la tarde del martes. La administración de Trump ya habría sido informada sobre la situación.

Marco Rubio habría organizado la salida de Flávio Bolsonaro a EEUU

Además, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, fue señalado como uno de los responsables de diseñar la operación para facilitar la salida del senador brasileño. La acusación fue realizada por Simón Levy, un abogado mexicano vinculado al presidente Donald Trump, a través de una publicación en la red social X.

"El cerebro detrás de esta operación es el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio", afirmó Levy en su mensaje.

Flávio Bolsonaro pediría asilo político en EEUU

Una vez en Estados Unidos, el senador tiene previsto presentar una solicitud formal de "asilo político" ante el gobierno estadounidense, según indicaron personas de su entorno a la prensa brasileña. Por el momento, la información sobre el pedido y las gestiones para su llegada se basa en declaraciones atribuidas a sus aliados.

También se espera que Flávio se encuentre con su hermano Eduardo Bolsonaro, exdiputado federal que reside en Estados Unidos. El encuentro estaría previsto para este miércoles en Florida, donde el senador podría reunirse además con otros simpatizantes del bolsonarismo.

La salida de Flávio Bolsonaro se produce en un contexto de tensión política en Brasil. En paralelo, legisladores del Partido de los Trabajadores (PT) solicitaron la prisión preventiva del senador.

Además, las autoridades brasileñas iniciaron gestiones para verificar su posible salida del país, mientras algunos de sus aliados y abogados aseguraron que no lograban comunicarse con él.