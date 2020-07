Francia: protestas feministas contra la designación de un ministro acusado de violación

francia protestas feministas.mp4

Varias acciones empañaron la primera jornada del ministro, de 37 años. La primera ocurrió de mañana durante el traspaso de poderes, cuando unas veinte manifestantes se congregaron cerca del ministerio. "Darmanin dimisión" y "Darmanin violador", gritaban las manifestantes.

Darmanin no es el único ministro del gabinete bajo la mira de las organizaciones feministas. El titular de la cartera de Justicia, Éric Dupond Moretti, un reconocido y mediático abogado, fue cuestionado por sus declaraciones machistas, su defensa en juicio a acusados de violación y sus críticas al movimiento Me Too.

Los escraches y las movilizaciones de la jornada también incluyeron una actividad frente a la iglesia de la Madeleine, donde unas cincuenta militantes del colectivo #Noustoutes -Todas nosotras-, vestidas de negro, escenificaron el entierro simbólico de la igualdad entre hombres y mujeres.

“Un violador a Interior, un cómplice a la Justicia”, entonaban las manifestantes.

https://twitter.com/CharlesBaudry/status/1280447691085021186 Retour en quelques images sur l’action des #féministes devant la Place Beauvau ce matin, pour protester contre les nominations de Éric #DupondMoretti et de Gérald #Darmanin. Les forces de l’ordre sont rapidement intervenus. #remaniement #Paris #France pic.twitter.com/2PBIFmNatz — Charles Baudry (@CharlesBaudry) July 7, 2020

Darmanin fue acusado en 2009 por una mujer de violación, hostigamiento sexual y abuso de confianza, cargos que fueron desestimados por la justicia en agosto de 2018. Sin embargo, la corte de apelaciones de París ordenó reabrir la investigación.

Darmanin confirmó que tuvo una relación sexual con la mujer, pero según él fue libremente consentida y a iniciativa de la demandante.