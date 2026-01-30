Giro en el caso Luigi Mangione: la Justicia Federal de EEUU descarta la pena de muerte incluso si resulta culpable + Seguir en









El hombre de 27 años se había declarado inocente luego de ser acusado del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson.

Fue la primera vez que el Departamento de Justicia buscaba aplicar la pena de muerte en el segundo mandato del presidente Donald Trump.

Luigi Mangione, acusado del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, no se enfrentará a la pena de muerte aunque sea declarado culpable, de acuerdo a la decisión de Margaret Garnett, la jueza federal que lleva el caso, este viernes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Garnett aceptó retirar los cargos tres y cuatro, acoso interestatal y asesinato con arma de fuego, que son los que convertían su proceso federal en un caso con posibilidad de pena capital. Por su parte, el hombre de 27 años se había declarado inocente de los cargos por el homicidio.

Según la magistrada, los cargos deben cumplir con la definición legal federal de "delito violento" como cuestión de derecho, algo que solo considera que se cumple en los cargos uno y dos y no en los que contemplaban la pena de muerte. "Este caso seguirá adelante con el juicio por los cargos primero y segundo, que acusan a Mangione de causar la muerte de Brian Thompson en virtud de las leyes federales contra el acoso", expresó Garnett.

Caso Brian Thompson El director de la compañía de seguros estadounidense UnitedHealthcare, Brian Thompson, fue asesinado el 4 de diciembre de 2024, mientras caminaba hacia un hotel en el centro de Manhattan para la conferencia anual de inversores de UnitedHealth Group. Un video grabado por cámaras de seguridad mostró a un hombre armado enmascarado disparándole por la espalda.

El acusado de realizar el hecho fue Luigi Mangione, hijo de una adinerada familia de Maryland, que fue arrestado cinco días después en un McDonald's en Altoona, Pensilvania, a unos 370 kilómetros al oeste de Manhattan. Así mismo, la secretaria de Justicia Pam Bondi ordenó a los fiscales federales de Manhattan en abril de 2025 que buscaran la pena de muerte contra Mangione. Se trató de la primera vez que el Departamento de Justicia buscó aplicar la pena de muerte en el segundo mandato del presidente Donald Trump.