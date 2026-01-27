Mariano Cúneo Libarona brindó detalles del proyecto de ley Penal Juvenil y adelantó que tiene el apoyo de la Justicia

El ministro criticó la actual legislación y aseguró que el "joven de 1980 no es el de 2026". De aprobarse la iniciativa, la gestión libertaria creará un sistema penal específico para menores de 13 años.

El ministro de Justicia se refirió al proyecto de ley que incluyó el Gobierno en el temario de las sesiones extraordinarias.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, dio detalles sobre el proyecto de ley de Penal Juvenil que impulsa el Gobierno y que ya fue incluido en el temario de las sesiones extraordinarias que llevará adelante el Congreso entre el lunes 2 y el viernes 27 de febrero.

En este escenario, la baja de la edad de imputabilidad es el tema central del normativa. Sobre los motivos detrás del cambio, Cúneo Libarona detalló: “La edad de 16 años se fijó en 1980. Es una ley que no dice nada. El joven de 1980 no es el joven de 2026: hoy es un joven atravesado por la droga, la violencia y muchísimos otros factores ”.

A poco menos de una semana de que comiencen las sesiones extraordinarias, el ministro de Justicia - que aún se mantiene en su cargo - dio detalles sobre los motivos y objetivos del proyecto de reforma penal.

Así, según detalló Cúneo Libarona, con esta iniciativa el Gobierno busca alinearse con los sistemas penales de otros países: “En Inglaterra la edad es bajísima, en todos los países es más baja. Nosotros nos tenemos que aggiornar a la realidad en la que vivimos ”, resaltó.

Uno de los motivos que esbozó el funcionario es que la falta de sanciones actual no da respuesta a crímenes que ya fueron cometidos por los menores. “Al ser inimputables se cree que no comprenden la criminalidad del acto... Hay que prevenir, ¿pero qué haces cuando ya cometieron el delito? ”, detalló en diálogo con radio Rivadavia.

Sobre la iniciativa, el funcionario aseguró que - de ser aprobada por ambas cámaras - se avanzará en la creación de un sistema penal específico para menores de 13 años. En el mismo, se incluirá una figura de "supervisor" que será "una persona a cargo que avisa a la familia y hace un seguimiento hasta comprobar que" el menor "esté en buen estado".

En referencia a las críticas al proyecto, Cúneo Libarona aclaró: "No se trata de una cárcel común, de régimen de mayores. (Los menores) van a estar sometidos a un tratamiento educativo obligatorio, en el que aprenden un oficio y deportes. Hay que educar y resocializar, es tratar de darles otra oportunidad. Tienen que reinsertarse en la sociedad”.

Para llevar adelante el plan, el ministro adelantó que la gestión libertaria planea construir espacios en terrenos ya disponibles colindantes a los complejos penitenciarios de Ezeiza y Marcos Paz. En ese sentido, detalló que los menores no entrarán en contacto con los reclusos mayores de edad, y se ubicarán "en lugares en donde se puedan desarrollar bloques según su connotación social, su nivel de violencia y su delito".

En la previa del inminente debate legislativo, Cúneo Libarona relató que se reunió "con jueces y fiscales de menores" y que todos "lo apoyan" en la iniciativa que lleva adelante.

"Dicen que tiene que haber un cambio, el régimen actual es injusto para la víctima porque lo dejás en la calle (...) Hay mucha criminalidad, mucha impunidad. No se puede tolerar. Está muy revisada la ley. Podemos discutir 13 o 14 años, pero importa el sistema y la resocialización al menor", sentenció.