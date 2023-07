Glifosato: el organismo de la UE aseguró que no conlleva un riesgo "crítico" para la salud

El organismo de la Unión Europea (UE) para la seguridad alimentaria dijo que no detectó un riesgo crítico para la salud por el herbicida glifosato , pese a que fue asociado con el cáncer , lo que podría abrir la puerta a prolongar su uso en la UE .

En un informe entregado este jueves a la Comisión Europea , el órgano ejecutivo de la UE , la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) dijo que "no identificó un dominio crítico de preocupación" del glifosato en los humanos, los animales y el medioambiente.

Este estudio, muy esperado entre ecologistas y agricultores , servirá de base a la Comisión Europea para decidir prolongar o no por cinco años la autorización a la más conocida marca de herbicidas, que expira el 15 de diciembre . Cabe destacar que el informe, que se hará público en julio , se basa en 2.400 estudios y en las opiniones de 90 expertos de los Estados miembros de la UE , señaló la EFSA.

El organismo dijo que en él no aparece una opinión definitiva sobre los riesgos vinculados al consumo alimentario "debido a datos incompletos sobre la cantidad de residuos de glifosato en los cultivos de rotación como las zanahorias, la lechuga y el trigo". "Sin embargo, esto no debería conducir a superar los niveles de seguridad toxicológica" para los humanos "y, por consiguiente, no se identificó ninguna preocupación crítica", agregó el organismo, informó la agencia de noticias AFP.

La EFSA reconoció también información insuficiente sobre la toxicidad de uno de los componentes presentes en la fórmula de un pesticida basado en el glifosato sometido a evaluación, aunque apuntó que no existe "ninguna indicación de toxicidad aguda".

Numerosas cuestiones quedan en el aire, en particular sobre el impacto en la biodiversidad. Aunque los expertos señalan que los riesgos "son complejos y dependen de múltiples factores", la EFSA estima que, "en su conjunto, las informaciones disponibles no permiten sacar conclusiones definitivas".

¿Qué es el glifosato?

El glifosato es la sustancia activa de un conocido herbicida muy usado en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, el Roundup del grupo Monsanto, que en 2018 fue adquirido por Bayer. El Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer (CIRC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el organismo de la salud de la ONU, clasificó en 2015 al glifosato como un "probable cancerígeno" para los humanos.

Mientras que un grupo de expertos de Francia concluyó en 2021 que "hay un riesgo creciente de linfomas no hodgkinianos con una presunción promedio de relación" con el glifosato. En cambio, la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) consideró en junio del año pasado que las pruebas científicas disponibles no permiten clasificar al glifosato como cancerígeno.

Alemania se prepara para facilitar el abandono del uso del glifosato

La EFSA debía inicialmente publicar sus conclusiones en el segundo semestre de 2022, antes de anunciar el aplazamiento a causa del número "sin precedentes" de observaciones recibidas. En espera de ese estudio, la Comisión prolongó un año, hasta el 15 de diciembre de 2023, la autorización del glifosato en la UE.

Por su parte, las asociaciones ecologistas discrepan y piden su prohibición. "Los efectos tóxicos del glifosato, así como la presencia ubicua en el medio ambiente y los seres vivientes, están ampliamente documentados", señaló unas 15 ONGs en una carta para pedir al Gobierno francés que se oponga a su reaprobación.

En cambio, los productores se muestran "muy confiados" en que se volverá a dar la autorización, según un representante de Plataforma glifosato Francia (Bayer, Syngenta, entre otros) citado por la revista francesa France Agricole. Cabe mencionar que las organizaciones agrícolas se oponen a la prohibición, pues consideran que es inevitable deshacerse de las malezas.

La ONG europea Corporate Europe Observatory (CEO) rechazó el informe, preguntándose "cómo pudo la EFSA dar luz verde al glifosato basándose principalmente en estudios científicos de baja calidad realizados por empresas". Por su parte, Greenpeace también lo criticó y pidió a la Comisión Europea y a los Estados miembros que "se opongan a una renovación de la autorización" del herbicida.

Europa no es la única región del mundo donde hay debate sobre el glifosato, que también causa controversia en numerosos países de América Latina. Asimismo, en Estados Unidos, los litigios de personas que reprochan al fabricante la falta de advertencia de los riesgos del uso del Roundup costaron miles de millones de dólares a Bayer.