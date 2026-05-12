Irán lanzó un ultimátum a EEUU: exige que Donald Trump acepte su propuesta de paz para frenar la guerra en Medio Oriente

Irán endureció su postura y exigió que Estados Unidos acepte su plan de paz de 14 puntos.

Irán lanzó este martes un ultimátum directo a Estados Unidos para que acepte las condiciones del plan de paz de 14 puntos impulsado por Teherán con el objetivo de frenar la guerra en Medio Oriente. Mientras las negociaciones atraviesan su momento más delicado, Donald Trump aseguró que el alto el fuego está “en estado crítico” y descartó de plano las exigencias iraníes, lo que profundizó aún más la tensión internacional.

Según expresó Mohamad Bagher Ghalibaf , jefe negociador iraní y presidente del Parlamento, Washington no tiene margen para rechazar la propuesta presentada por Teherán. “No hay otra alternativa más que aceptar los derechos del pueblo iraní tal como se exponen en la propuesta de 14 puntos. Cualquier otro enfoque será infructuoso y se saldará con un fracaso tras otro” , escribió en X.

Además, el funcionario iraní advirtió que cada demora de Estados Unidos tendrá consecuencias económicas para el país norteamericano. “Cuanto más se demore Washington en aceptar la propuesta, más tendrán que pagar los contribuyentes estadounidenses” , añadió el dirigente iraní en medio de una escalada diplomática que mantiene en alerta a la comunidad internacional.

Las negociaciones entre ambos países quedaron prácticamente paralizadas luego de que Trump descalificara públicamente la respuesta iraní. El presidente estadounidense afirmó ante periodistas que el acuerdo atraviesa su etapa más frágil desde el inicio del alto el fuego del 7 de abril , aumentando la incertidumbre sobre el futuro de las conversaciones.

“Lo calificaría del más débil en este momento, después de leer esa basura que nos enviaron. Ni siquiera terminé de leerlo”, sostuvo el mandatario estadounidense, quien en reiteradas ocasiones amenazó con romper el cese de hostilidades si no se alcanza un entendimiento rápido.

Donald Trump Donald Trump calificó de “basura” la propuesta iraní y puso en duda la continuidad del alto el fuego. Foto: White House

El plan presentado por Irán exige el fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, donde Israel combate contra Hezbolá, grupo respaldado por Teherán. Además, el gobierno iraní reclamó el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz, una compensación económica por los daños de guerra y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense.

En qué consiste el plan de Irán para terminar la guerra

La propuesta presentada por Irán a Estados Unidos busca poner fin de manera definitiva al conflicto en Medio Oriente en un plazo de 30 días. El plan, enviado a Washington a través de Pakistán como mediador, incluye exigencias políticas, militares y económicas que Teherán considera indispensables para alcanzar un acuerdo permanente. Entre los principales puntos aparecen el levantamiento del bloqueo naval, las garantías de no agresión, la retirada de tropas estadounidenses de la región y el pago de reparaciones de guerra.

Estos son los principales ejes del plan iraní:

Fin definitivo de la guerra: Irán rechaza extender el alto el fuego y propone cerrar el conflicto de manera formal y permanente en un plazo máximo de 30 días.

Irán rechaza extender el alto el fuego y propone cerrar el conflicto de manera formal y permanente en un plazo máximo de 30 días. Levantamiento del bloqueo naval: Teherán exige el fin del cerco marítimo impuesto por Estados Unidos sobre puertos y embarcaciones iraníes desde abril.

Teherán exige el fin del cerco marítimo impuesto por Estados Unidos sobre puertos y embarcaciones iraníes desde abril. Nuevo sistema para el estrecho de Ormuz: El gobierno iraní busca implementar un nuevo mecanismo de control sobre la vía marítima por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial. Incluso analiza cobrar peajes o restringir el paso a países considerados enemigos.

El gobierno iraní busca implementar un nuevo mecanismo de control sobre la vía marítima por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial. Incluso analiza cobrar peajes o restringir el paso a países considerados enemigos. Garantías de no agresión: La República Islámica reclama compromisos verificables de que ni Estados Unidos ni Israel volverán a lanzar ataques militares contra territorio iraní.

La República Islámica reclama compromisos verificables de que ni Estados Unidos ni Israel volverán a lanzar ataques militares contra territorio iraní. Retirada de tropas estadounidenses: El plan incluye la salida de militares de EE.UU. desplegados en distintos países de Oriente Medio que mantienen bases estratégicas en la región.

El plan incluye la salida de militares de EE.UU. desplegados en distintos países de Oriente Medio que mantienen bases estratégicas en la región. Fin de las sanciones económicas: Irán exige que Washington levante las sanciones impuestas tras abandonar el acuerdo nuclear de 2015.

Irán exige que Washington levante las sanciones impuestas tras abandonar el acuerdo nuclear de 2015. Liberación de activos congelados: Teherán también pide recuperar miles de millones de dólares bloqueados en el exterior, incluidos fondos retenidos en Catar.

Teherán también pide recuperar miles de millones de dólares bloqueados en el exterior, incluidos fondos retenidos en Catar. Pago de reparaciones de guerra: El gobierno iraní reclama compensaciones económicas por los daños provocados durante los bombardeos israelíes y estadounidenses.

El gobierno iraní reclama compensaciones económicas por los daños provocados durante los bombardeos israelíes y estadounidenses. Fin de las hostilidades en todos los frentes: Irán sostiene que el acuerdo debe incluir también a conflictos vinculados, como los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá en Líbano.

Irán sostiene que el acuerdo debe incluir también a conflictos vinculados, como los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá en Líbano. Negociación nuclear en una segunda etapa: Según medios iraníes, Teherán pretende postergar las discusiones sobre su programa nuclear hasta después de acordar el final de la guerra y la situación en el estrecho de Ormuz.

Con las negociaciones prácticamente estancadas, el futuro del alto el fuego depende ahora de la decisión que tome Washington frente a las exigencias iraníes. Mientras Donald Trump endurece su postura y Teherán insiste en que no cederá sobre sus condiciones, la posibilidad de una nueva escalada militar mantiene en alerta a Oriente Medio y amenaza con profundizar el impacto económico y político a nivel mundial.