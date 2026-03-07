Guerra en Medio Oriente: al menos 41 muertos por ataques de Israel en el Líbano

El conflicto se potencia en medio de fuegos cruzados con Irán. La cifra la informó el Ministerio de Salud Pública libanés.

Al menos 41 personas murieron y 40 resultaron heridas tras una serie de ataques aéreos y terrestres de Israel contra la ciudad libanesa de Nabi Chit , ubicada en el valle oriental de Bekaa , según informó el Ministerio de Salud Pública del Líbano .

La ofensiva se produjo en medio de la expansión del conflicto regional luego de que el grupo libanés Hezbollah , aliado de Irán , lanzara misiles contra Israel para vengar el asesinato del líder supremo iraní Alí Jamenei .

Hasta el momento, el ejército israelí no emitió comentarios inmediatos sobre los bombardeos en esa zona del este libanés.

Según informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (NNA) , una unidad de comandos israelí se infiltró durante la noche en las inmediaciones de un cementerio familiar en Nabi Chit , en el distrito de Baalbek , una región donde Hezbolá mantiene una fuerte presencia.

De acuerdo con la agencia estatal, la operación fue detectada por combatientes del grupo armado y residentes locales, lo que desencadenó enfrentamientos con armas ligeras y medianas. Tras ser descubiertas, las fuerzas israelíes habrían solicitado apoyo aéreo.

Aviones de guerra y helicópteros realizaron alrededor de 40 ataques aéreos en la zona después de que las unidades terrestres fueran detectadas.

Entre las víctimas mortales se encuentran tres soldados del ejército libanés y un miembro de la Dirección General de Seguridad, según reportó la NNA.

Los ataques de Israel

La operación militar sería una de las incursiones más profundas del ejército israelí dentro del territorio libanés desde noviembre de 2024, cuando una unidad especial capturó al presunto agente de Hezbolá Imad Amhaz en la ciudad costera de Batroun.

Los enfrentamientos también se extendieron a la frontera entre Líbano y Siria, donde se registraron combates mientras las fuerzas israelíes intentaban realizar una operación de desembarco.

La NNA informó que los choques se produjeron en la cordillera oriental, donde combatientes de Hezbollah intentaban repeler el avance israelí.

La versión de Hezbolá

En un comunicado, Hezbollah afirmó que sus combatientes detectaron la llegada de cuatro helicópteros del ejército israelí que ingresaron desde la dirección de Siria.

Según el grupo armado, las tropas que descendieron en la zona fueron atacadas cuando se aproximaron al cementerio de Nabi Chit: “El enfrentamiento se intensificó después de que la fuerza enemiga fue expuesta”, señaló la organización.

Posteriormente, Hezbollah aseguró haber lanzado cohetes contra la zona de evacuación utilizada por las fuerzas israelíes durante su retirada.

La ciudad de Nabi Chit fue blanco de al menos 13 ataques aéreos israelíes durante el viernes. En esos bombardeos, el Ministerio de Salud del Líbano informó que murieron al menos nueve personas.

En paralelo, el ejército israelí confirmó que llevó a cabo una operación en territorio libanés con el objetivo de localizar los restos del aviador Ron Arad, desaparecido desde 1986.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) señalaron que la misión no logró hallar evidencia sobre el paradero del navegante: “En el lugar de búsqueda no se localizaron hallazgos relacionados con él”, indicó el ejército en un comunicado.

Amenazas y advertencias cruzadas

Mientras continúan los combates, Hezbollah ordenó a los residentes de la ciudad israelí de Kiryat Shmona, cerca de la frontera con Líbano, que evacuen hacia el sur.

“Advertencia. Se solicita a todos los residentes de Kiryat Shmona que evacuen de inmediato. Diríjanse al sur”, señaló el grupo en un comunicado.

Por su parte, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, advirtió al presidente libanés Joseph Aoun que el país enfrentará consecuencias graves si no logra desarmar a Hezbolá.

“Si la elección es proteger a nuestros civiles y la seguridad de nuestros soldados o al Líbano, elegiremos defender a nuestros civiles y a nuestros soldados, y el gobierno del Líbano y el Líbano pagarán un precio muy alto”, afirmó el funcionario en declaraciones difundidas por la televisión israelí.

El gobierno del Líbano prohibió el lunes las actividades militares de Hezbolá, pero el grupo continúa participando en los combates y lanzando misiles contra Israel.

La corresponsal Zeina Khodr, de Al Jazeera, señaló desde el valle de Bekaa que el Estado libanés enfrenta grandes dificultades para controlar la situación: “El mero hecho de que los combatientes de Hezbolá estén en las líneas del frente en esas aldeas fronterizas demuestra que Hezbolá es la fuerza más poderosa en esa zona”, explicó.

La crisis humanitaria

Los suburbios del sur de Beirut permanecen bajo intensos bombardeos israelíes desde hace varios días, lo que provocó la huida de decenas de miles de personas del barrio densamente poblado de Dahiyeh.

El Ministerio de Salud del Líbano informó que los ataques israelíes en la última semana dejaron al menos 217 muertos y 798 heridos. Además, se estima que 95.000 personas fueron desplazadas.

El primer ministro libanés Nawaf Salam advirtió sobre el impacto humanitario del conflicto: “Las consecuencias de este desplazamiento, a nivel humanitario y político, pueden no tener precedentes”.

“Nuestro país se ha visto arrastrado a una guerra devastadora que no buscamos ni elegimos”, concluyó.