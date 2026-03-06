Cómo evoluciona el séptimo día del conflicto entre EEUU, Israel e Irán

Desde Teherán mantienen el lanzamiento de drones en varios puntos. Por su parte, las milicias de Donald Trump continúan con sus ataques en territorio iraní.

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán ingresó en su séptima jornada de combates , con ataques que continúan tanto dentro del territorio iraní como en distintos puntos de Medio Oriente . Mientras Teherán mantiene el lanzamiento de misiles y drones en la región del Golfo , Washington y Tel Aviv sostienen que su ofensiva militar, denominada Operación Furia Épica, debilitó de forma significativa la capacidad militar iraní.

Un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) estimó que el costo de las primeras 100 horas de la operación alcanzó aproximadamente u$s3.700 millones , lo que equivale a unos u$s891 millones por día . Según el análisis, alrededor de u$s3.500 millones de ese gasto no estaban contemplados en el presupuesto militar.

La ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel continúa sobre Irán. Desde el inicio de los ataques el sábado, más de 1.230 personas murieron en el país, según denuncian las autoridades iraníes.

Las Fuerzas de Defensa de Israel aseguraron haber alcanzado una “superioridad aérea casi completa” , luego de realizar cerca de 2.500 ataques y destruir alrededor del 80% de los sistemas de defensa aérea iraníes .

El escenario político iraní también atraviesa un momento crítico tras la muerte del líder supremo Alí Jamenei , quien falleció en un ataque en Teherán. La incertidumbre sobre su sucesión generó especulaciones sobre la posible designación de su hijo Mojtaba Jamenei .

iran ayatolá Alí Jamenei.jpg Alí Jamaneí murió en los ataques de EEUU a Irán. Archivo

Sin embargo, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que planea influir en la elección del nuevo líder iraní y calificó explícitamente a Mojtaba como una opción “inaceptable”.

Desde Teherán, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani, advirtió que el país está preparado ante una posible invasión terrestre estadounidense y amenazó con capturar o matar a miles de soldados estadounidenses si ese escenario se concreta.

El canciller iraní Abbas Araghchi rechazó cualquier posibilidad de negociación con Washington: “No hay razón para que negociemos con Estados Unidos”, afirmó, al señalar que el gobierno estadounidense no es confiable.

Según datos difundidos por Estados Unidos, los ataques iraníes se redujeron considerablemente desde el inicio del conflicto. Los lanzamientos de misiles balísticos disminuyeron un 90%, mientras que los ataques con drones bajaron un 83%.

El conflicto en los países del Golfo

La tensión también se trasladó a varios países del Golfo Pérsico. En Kuwait, Estados Unidos suspendió temporalmente las operaciones en su embajada luego de ataques iraníes de represalia. Los sistemas de defensa aérea kuwaitíes interceptaron misiles y drones.

En Bahréin, un misil iraní impactó en una refinería estatal ubicada en una zona industrial. El incendio provocado por el ataque fue controlado posteriormente.

Por su parte, Emiratos Árabes Unidos informó que sus defensas interceptaron varios misiles y más de 120 drones iraníes. Catar también reportó ataques con misiles y drones sobre Doha, tras registrarse fuertes explosiones en la capital.

En medio de la escalada, el Departamento de Estado informó que cerca de 20.000 ciudadanos estadounidenses abandonaron Medio Oriente, muchos de ellos por medios propios, mientras el gobierno organiza vuelos chárter para evacuar a quienes aún permanecen en la región.

Un vuelo de evacuación contratado por el gobierno de Francia debió regresar a mitad de camino luego de detectarse lanzamientos de misiles en el área.

Guerra Irán La guerra entre EEUU e Irán afecta varios puntos del mundo. Getty Images

Ataques en Israel y EEUU

La Guardia Revolucionaria de Irán anunció el lanzamiento de un ataque combinado de misiles y drones contra Tel Aviv y otras zonas centrales de Israel.

Ante el incremento de las amenazas, la Administración Civil israelí ordenó cerrar todos los lugares sagrados en la Ciudad Vieja de Jerusalén y canceló las oraciones del viernes.

El Comando Central de Estados Unidos informó que sus fuerzas atacaron alrededor de 200 objetivos en Irán durante las últimas 72 horas, incluidos lanzadores de misiles balísticos y buques de guerra.

El presidente Donald Trump aseguró que Irán está siendo “demolido” más rápido de lo previsto. “Irán ahora no tiene fuerza aérea ni defensa aérea”, afirmó.

En el plano político interno, la Cámara de Representantes votó 219 contra 212 para rechazar una iniciativa que buscaba frenar la guerra y exigir autorización del Congreso para continuar las hostilidades.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, defendió la operación militar y rechazó las acusaciones de que Estados Unidos e Israel provocaron inestabilidad regional.

El conflicto también comenzó a impactar en los mercados internacionales. A comienzos de la semana, el índice Dow Jones cayó más de 1.000 puntos (2,2%), impulsado por la suba en los precios del petróleo.

Tensiones en Irak, Líbano y Egipto

En Irak, las fuerzas locales derribaron un dron que se dirigía a una base militar con presencia estadounidense cerca del Aeropuerto Internacional de Bagdad.

Mientras tanto, Irán lanzó ataques contra grupos kurdos que considera separatistas en zonas montañosas cercanas a la frontera con Irak.

En Líbano, Israel intensificó los bombardeos y emitió advertencias de evacuación para los suburbios del sur de Beirut y áreas del valle de la Bekaa.

El presidente de Egipto, Abdel Fattah el-Sisi, alertó que la economía de su país se encuentra en un “estado de casi emergencia” ante el impacto de la guerra y la suba de los precios energéticos.

Reacciones en Europa

Los países europeos muestran posiciones divergentes frente al conflicto. Algunos gobiernos reforzaron su presencia militar defensiva, mientras otros priorizan la vía diplomática.

El Reino Unido y Francia desplegaron recursos navales y sistemas de defensa aérea en el Mediterráneo oriental para proteger intereses aliados.

Un ataque con drones impactó recientemente en la base de la Real Fuerza Aérea británica en Akrotiri, ubicada en Chipre.

Otros países como Alemania, Irlanda, Bélgica y Países Bajos optaron por mantener una respuesta diplomática sin anunciar despliegues militares directos.

Nuevas tensiones en Azerbaiyán

El gobierno de Azerbaiyán suspendió el tráfico de camiones en su frontera con Irán y analiza medidas de represalia después de que un dron iraní hiriera a cuatro civiles en el enclave de Nakhchivan.

La escalada del conflicto en Medio Oriente mantiene en alerta a gobiernos y mercados internacionales, mientras las operaciones militares continúan sin señales inmediatas de desescalada.