Guerra en Medio Oriente: Israel bombardeó el Líbano y crece el conflicto con Hezbolá

El ejercito israelí avanzó con un ataque a 115 blancos. Como consecuencia de los ataques durante esta semana, el Ministerio de Salud del Líbano, registra al menos 123 muertos y 683 heridos, mientras que Hezbolá advierte por represalias.

Una ofensiva del ejercito israelí impactó durante la noche del jueves y la madrugada del viernes en los suburbios del sur de Beirut, en el marco de una escalada militar con Hezbolá, el grupo chiita respaldado por Irán. Los bombardeos dejaron calles destruidas y obligaron a decenas de miles de personas a abandonar sus hogares en la capital libanesa.

Antes de los ataques, el ejército israelí había ordenado la evacuación de los residentes de las zonas más densamente pobladas del sur de Beirut, consideradas un bastión de Hezbolá. Los bombardeos también se expandieron a otras ciudades libanesas, como Trípoli, Tiro, Sidón, Nabatieh y Baalbaek.

Desde Hezbolá denunciaron una incursión terrestre israelí que avanzaba sobre el sur del país este viernes por la mañana. Específicamente, el grupo batalló contra un agrupamiento de vehículos militares cerca de la ciudad de Khiyam. Al mismo tiempo, advirtieron a los habitantes de comunidades israelíes próximas a la frontera que abandonaran sus casas.

El Líbano quedó nuevamente involucrado en la guerra regional el lunes, luego de que Hezbolá lanzara cohetes contra Israel. Ese ataque desencadenó una nueva ofensiva israelí contra el movimiento armado chiita , apenas 15 meses después de que ambas partes acordaran una tregua tras la guerra que mantuvieron en 2024.

Según consignó la agencia Reuters, tras los ataques nocturnos se vieron muchos escombros en los lugares donde antes se levantaban edificios residenciales. En otras zonas, bloques de departamentos quedaron con las fachadas abiertas, mientras locales comerciales ardían en llamas y columnas de humo se elevaban sobre la ciudad.

Un funcionario militar israelí indicó que el ejército lanzó varias oleadas de bombardeos contra objetivos de Hezbolá en los suburbios del sur de Beirut. Según esa fuente, durante la ofensiva se alcanzaron alrededor de 115 blancos, incluidos edificios residenciales que, de acuerdo con Israel, el grupo utilizaba como centros de comando.

Los ataques también se extendieron a otras ciudades libanesas, entre ellas Trípoli en el norte, y Tiro, Sidón y Nabatieh en el sur, además de Baalbaek en el este. Por el momento, no se pudo confirmar de forma independiente si los edificios atacados por Israel contenían centros de comando o instalaciones de armas.

La nueva escalada se produce tras los ataques israelíes y estadounidenses contra Irán de la semana pasada, que provocaron la muerte del líder supremo iraní —el ayatolá Alí Jamenei, una figura influyente para Hezbolá— y profundizaron la crisis regional.

Hezbolá es una organización fundada en 1982 por la Guardia Revolucionaria iraní. En los últimos años, se encontraba debilitada tras la guerra con Israel en 2024. Desde entonces enfrenta presiones internas y externas para desmilitarizarse y entregar su arsenal.

Según el Ministerio de Salud del Líbano, los ataques israelíes registrados esta semana dejaron al menos 123 muertos y 683 heridos. Las cifras oficiales no distinguen entre civiles y combatientes.

Mientras tanto, Israel continúa reforzando su despliegue militar en la frontera. Tanques y tropas fueron enviados hacia el interior del sur del Líbano y el jueves se los vio operando en una aldea bombardeada cercana a la línea fronteriza, con columnas de humo visibles a la distancia. En paralelo, cientos de soldados israelíes establecieron posiciones fortificadas del lado israelí de la valla.

Hezbolá advierte por consecuencias

En respuesta, Hezbolá difundió el viernes por la mañana un mensaje en hebreo a través de su canal de Telegram en el que pidió a los israelíes abandonar las ciudades ubicadas hasta cinco kilómetros de la frontera.

ataque-de-israel-contra-el-jefe-de-estado-mayor-de-hezbola-en-el-sur-de-beirut Archivo. Hezbolá llamo a evacuar a ciudadanos israelíes en ciudades fronterizas.

"La agresión de su ejército contra la soberanía libanesa y sus ciudadanos seguros, la destrucción de la infraestructura civil y la campaña de expulsión que está llevando a cabo no quedarán sin respuesta", afirmó Hezbolá.

Durante la guerra de 2024 entre Israel y el movimiento chiita, decenas de miles de israelíes fueron evacuados de las localidades cercanas a la frontera. Muchos de ellos regresaron a sus hogares en los meses posteriores.

Las autoridades israelíes indicaron previamente que no existen planes para ordenar una nueva evacuación de esas comunidades por el momento. Hasta ahora, no se han registrado muertes en Israel como consecuencia de los ataques lanzados por Hezbolá.