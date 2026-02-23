Suiza congeló 752 millones de euros de Nicolás Maduro + Seguir en









El Consejo Federal decidió bloquear fondos del expresidente venezolano y su círculo cercano para evitar la fuga de recursos sospechosos, mientras las autoridades estadounidenses lo procesan por narcotráfico y corrupción

Las autoridades de Berna mantendrán congelados los activos hasta que concluyan las investigaciones; de comprobarse su origen ilícito podrían ser restituidos al pueblo venezolano.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Además, el Ministerio de Asuntos Exteriores comunicó que la multimillonaria tenencia permanecerá congelada hasta que concluyan las investigaciones de la Justicia estadounidense. De momento, Maduro se encuentra detenido en la cárcel federal de Brooklyn en Nueva York, y reconoce seguir siendo líder de Venezuela: "Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente. Sigo siendo presidente de mi país”, dijo ante un tribunal el pasado 5 de enero.

De confirmarse el origen ilícito de la exorbitante fortuna de Maduro, Berna iniciaría los trámites para reembolsar los activos al país caribeño, en "beneficio" del pueblo venezolano.

La referencia a que la decisión se apoya en la Ley Federal y que, además, profundiza el esquema de sanciones vigente desde 2018 funciona bien como marco normativo, pero repetirla con la misma estructura puede quitarle fluidez al relato y hacerlo más burocrático que informativo.

Venezuela ordenó liberar a 379 presos políticos tras la aprobación de la ley de amnistía ley-de-amnistia-venezuela-portada-scaled La medida fue impulsada por la propia Rodríguez, quien horas antes de que se ordenaran las liberaciones defendió, durante un discurso en la televisora estatal VTV, que el instrumento marca un paso en la construcción de “una Venezuela más democrática, más justa, más libre”.

Así, indicó el viernes que las 379 personas amnistiadas “deben ser excarceladas (...) entre la noche de hoy y la mañana de mañana”, en una entrevista televisiva el diputado Jorge Arreaza, quien encabeza la comisión legislativa que redactó la ley y sigue su aplicación. Aunque el gobierno de Rodríguez otorgó libertad condicional a un número estimado de 448 opositores tras la captura de Maduro, se calcula que quedaban casi 650 presos políticos encarcelados antes de esta orden, según la organización Foro Penal.