Shutdown en EEUU: se suspenderá un programa de alimentos que beneficia a 42 millones de personas

El Departamento de Agricultura adelantó que el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, que distribuye alrededor de u$s8.000 millones a familias de bajos ingresos, no podrá garantizar los pagos de noviembre.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos adelantó que el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) , que alcanza a 42 millones de beneficiarios, no tendrá fondos a partir del 1 de noviembre debido al shutdown que enfrenta la administración nacional desde el 1 de octubre por la falta de acuerdo parlamentario sobre el presupuesto . De esta manera, el programa no podrá emitir los pagos correspondientes al mes que viene.

La dependencia estatal responsabilizó, a través de un comunicado, al Partido Demócrata por el estancamiento legislativo del presupuesto. Apuntaron que los senadores demócratas votaron "12 veces en contra de financiar el programa de cupones de alimentos”.

Por el lado contrario, el Partido Demócrata señala que los republicanos están usando la falta de presupuesto para introducir recortes y condicionar la continuidad de subsidios en salud.

El cierre del gobierno federal ya es el segundo más largo de la historia de Estados Unidos . El SNAP, que distribuye alrededor de u$s8.000 millones a familias de bajos ingresos para comprar alimentos, nunca interrumpió sus pagos por un shutdown.

Los fondos para octubre habían sido asegurados antes del cierre pero el Departamento de Agricultura informó que los recursos de contingencia disponibles, unos u$s6.000 millones, no pueden utilizarse para cubrir los pagos de noviembre , al estar legalmente reservados para emergencias y catástrofes naturales.

El Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas señaló que dos tercios de los fondos necesarios para el mes que viene podrían liberarse y legisladores de ambos partidos ya le pidieron al Gobierno que lo haga. Por el momento no hubo señales de la administración de Donald Trump para tomar acción al respecto.

Mientras tanto, varios Estados comenzaron a advertir a sus beneficiarios sobre posibles demoras o recortes en los pagos. Algunos, como California, anunciaron medidas de emergencia: el gobernador Gavin Newsom dispuso el apoyo de la Guardia Nacional y adelantó u$s80 millones en ayuda para bancos de alimentos.

El impacto será profundo: a nivel nacional, unos 16 millones de niños, ocho millones de adultos mayores y cuatro millones de personas con discapacidad dependen de las prestaciones del SNAP.

Shutdown en EEUU: empieza a preocupar la regularidad del tráfico aéreo

Otro sector clave que podría verse afectado por el cierre, que ya entró en su quinta semana, es el del transporte aéreo ante la posibilidad de que los controladores comiencen a no presentarse a sus puestos de trabajo por no recibir la nómina prevista.

"Los controladores de tráfico aéreo dejarán de cobrar a partir de mañana. ¡Esto no está bien!", escribió en X el secretario de Transporte, Sean Duffy, que visitó una torre de control en un aeropuerto en Cleveland, Ohio.

Según el calendario de pagos federal, los controladores deberían cobrar este martes su nómina correspondiente al periodo trabajado entre 5 y el 18 de octubre.