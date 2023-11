Hamas liberó a 24 rehenes: una madre y su hija serían de familia argentina

Con la noticia de la liberación de rehenes se difundió que hay liberados argentinos, aunque no es así. Dos liberadas tienen familiares en nuestro país.

Libertad. Hamas liberó a 24 rehenes , de los cuales 13 son israelíes y otros 11 son de origen extranjero. Entre los israelíes liberados están Daniel Aloni y su hija Emilia , que fueron secuestradas el 7 de octubre durante la operación militar hecha por el movimiento islamista. Tanto Daniel como Emilia son familiares de argentinos, pero no son nacidas en nuestro país .

Según la información que figura en la página de Facebook Bring Them Home Now , Daniel "es una madre soltera dedicada a Emilia de 6 años, una niña viva, curiosa y encantadora". Y en el sitio agregaron que ambas "disfrutan de las aventuras de madre e hija, se visten, cocinan y montan rompecabezas" y "visitan a sus parientes en el Kibutz Nir Oz frecuentemente", lugar donde fueron sorprendidas y tomadas como rehenes por los milicianos de Hamas, para luego ser trasladadas a Gaza .

Daniel y Emilia tienen familia en Argentina, hecho que creó confusión acerca de su nacionalidad, pero voceros de la Embajada de Israel en Argentina indicaron a Télam que "no son argentinas" , sino que tienen familiares en el país .

Liberación de rehenes: qué dijeron las autoridades israelíes

En su perfil de X (exTwitter), la embajada israelí publicó hoy: "El gobierno de #Israel abraza a nuestros ciudadanos que regresaron a casa. El gobierno de Israel está comprometido con traer de vuelta a todos los secuestrados. Nuestros ciudadanos pasaron una revisión médica inicial y sus familiares fueron notificados. Además, fueron liberados 11 ciudadanos extranjeros".

El testimonio de Daniel Aloni tras haber sido secuestrada

Aloni fue una de las tres mujeres con las que el Hamas dio una primera prueba de vida de los rehenes y en el video propagado se la ve diciendo, dirigiéndose al premier israelí Benjamín 'Bibi' Netanyahu: "Pagamos por tu fracaso político, de seguridad y militar. No había ejército, no había nadie, nadie nos protegía. Ahora somos prisioneras aquí... siempre que no haya ninguna condición. Nos matarán. ¿Quieres que nos maten a todos?".

"¿No es suficiente que los ciudadanos israelíes hayan sido asesinados? Libera ahora a sus ciudadanos y prisioneros. Libérennos: ­ahora, ahora, ahora!", insistió Aloni pidiendo aceptar el intercambio de prisioneros propuesto por Hamás.

Pasado por la televisión israelí, el padre de Daniel, Ramos Aloni, dijo a la agencia ANSA que sentían alivio al saber que "está viva y que hayamos podido verla, porque hasta hoy no se conocían detalles verificados sobre ella".