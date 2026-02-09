Hong Kong: condenaron a 20 años de prisión a un líder prodemocracia "por delitos contra la seguridad nacional" + Seguir en









Jimmy Lai, fundador de "Apple Daily" fue sentenciado en un fallo que despertó duras críticas internacionales. Organizaciones de derechos humanos denuncian un ataque directo al periodismo independiente en Hong Kong.

Jimmy Lai, empresario de medios y figura clave del movimiento prodemocracia, ya cumplía una pena previa cuando recibió la nueva condena.

La Justicia de Hong Kong condenó este lunes a 20 años de prisión al magnate de la prensa prodemocracia Jimmy Lai, fundador del diario Apple Daily, clausurado por las autoridades. El fallo, resultado de un proceso judicial que se extendió durante varios años, fue interpretado a nivel global como un nuevo golpe contra la libertad de expresión en el territorio.

En diciembre de 2025, el empresario de 78 años había sido hallado culpable de colusión con fuerzas extranjeras —un delito que contempla incluso la cadena perpetua— y de sedición, este último vinculado a contenidos publicados en uno de sus medios de comunicación.

Lai se declaró inocente en todo momento, y este domingo los jueces ratificaron la sentencia y justificaron la pena al considerar que su accionar constituyó una “conducta delictiva grave y seria”. La condena se suma a una pena previa de dos años que ya cumplía, por lo que el empresario pasará, salvo cambios, el resto de su vida en prisión.

Un fallo criticado internacionalmente El caso fue calificado por organizaciones de derechos humanos como un punto de quiebre para el periodismo en Hong Kong. Diversos gobiernos y entidades internacionales reclamaron su liberación y denunciaron un uso político de la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Beijing.

Entre las voces que se pronunciaron se encuentra el primer ministro británico Keir Starmer, quien confirmó haber planteado el caso en una reunión mantenida en enero con el presidente chino Xi Jinping, dado que Lai posee nacionalidad británica. En la misma línea, el presidente de EEUU, Donald Trump, instó públicamente a las autoridades chinas a liberar al empresario, mientras que Taiwán expresó un rechazo formal a la sentencia.

Desde Human Rights Watch advirtieron que el fallo representa “una sentencia de muerte” para la libertad de prensa, mientras que el Comité para Proteger Periodistas denunció que el proceso judicial fue “una farsa desde el inicio” y evidencia un desprecio absoluto por el marco legal vigente en Hong Kong. Reporteros Sin Fronteras, en tanto, alertó que la decisión envía una “señal decisiva y preocupante” sobre el futuro del periodismo independiente en la región. Las autoridades chinas rechazaron las críticas internacionales y aseguraron que buscan desprestigiar al sistema judicial local. Funcionarios de Hong Kong insistieron en que el caso “no guarda relación alguna con la libertad de expresión ni con la libertad de prensa”, sino con delitos penales concretos. En las horas previas a la audiencia, unas 70 personas aguardaron para ingresar al tribunal. Tras conocerse la sentencia, Sebastien Lai, hijo del empresario, expresó que la condena es “devastadora para la familia” y advirtió que pone en riesgo la vida de su padre. Su hermana, Claire, manifestó preocupación por el deterioro de su salud tras años de encierro y procesos judiciales. Durante el juicio, la fiscalía presentó a Lai como el artífice de presuntos complots internacionales destinados a provocar acciones hostiles contra Hong Kong y China, así como a promover sanciones extranjeras. En la misma causa, el tribunal también condenó a ocho coacusados, entre ellos tres altos editores de Apple Daily, con penas de hasta diez años de prisión.