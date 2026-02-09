AUH ANSES: cuánto se cobra en febrero con el nuevo aumento y cómo pedir el pago extra + Seguir en









Conocé cuánto paga el organismo de AUH con el nuevo aumento por movilidad, cómo y cuándo cobrar el 20% retenido y el calendario de pagos según tu DNI.

La AUH se actualiza este mes con un aumento del 2,8%, en línea con la movilidad mensual.

En febrero de 2026, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) percibirán un ajuste de la prestación conforme a la movilidad establecida por ANSES, que se traduce en un aumento del 2,85% respecto al mes anterior. Este ajuste forma parte de la actualización automática de las asignaciones sociales en función de la inflación reciente.

Aunque el monto total de la asignación se incrementa, ANSES liquida sólo el 80% cada mes, mientras que el 20% restante queda retenido, hasta que se cumplan ciertos requisitos que se acreditan mediante la presentación anual de la Libreta AUH, el trámite que comprueba la asistencia escolar y controles de salud de los hijos a cargo.

anses-fotozas.jpg ANSES. Montos actualizados de la AUH en febrero 2026 Con el nuevo ajuste por movilidad en febrero, el monto total de la AUH se ubica en $129.070 para cada hijo o hija. De ese total, ANSES paga de forma mensual y directa el 80%, es decir $103.256, y retiene el 20% restante, equivalente a $25.814, hasta que se presente la Libreta AUH correspondiente.

En el caso de hijos o hijas con discapacidad, la asignación total asciende a más de $420.000 y el pago mensual directo alcanza más de $336.000 tras la retención del 20%.

Cómo cobrar el 20% retenido de ANSES: trámite de la Libreta AUH El 20% retenido de la AUH corresponde a la parte del beneficio que ANSES reserva para verificar que los menores cumplieron con los controles educativos y de salud obligatorios durante el año anterior.

Para poder cobrar ese porcentaje acumulado, tenés tiempo hasta el 31 de marzo de 2026 para presentar la Libreta AUH o el formulario equivalente que acredita esos datos. El trámite se puede hacer de forma online desde Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social: Ingresá a Mi ANSES y seleccioná la sección “Hijos” y luego “Libreta AUH” para ver los datos de tus hijos registrados.

Generá el formulario oficial que corresponde a la Libreta y completalo con los datos requeridos .

Imprimí el formulario y lleválo al establecimiento educativo y centro de salud para que lo firmen (asistencia, educación y salud).

Escaneá o sacá una foto nítida de todo el formulario firmado y volvé a Mi ANSES para cargarla en el sistema. Una vez que ANSES valida la información, el organismo acreditará el 20% retenido acumulado en los pagos posteriores, generalmente dentro de los 60 días posteriores a la presentación. Calendario de pagos AUH: cuándo cobro en febrero según mi DNI El calendario de pagos de ANSES para febrero de 2026 organiza la acreditación del beneficio según la terminación del número del DNI de cada titular: DNI terminados en 0: lunes 9 de febrero

DNI terminados en 1: martes 10 de febrero

DNI terminados en 2: miércoles 11 de febrero

DNI terminados en 3: jueves 12 de febrero

DNI terminados en 4: viernes 13 de febrero

DNI terminados en 5: martes 18 de febrero (por feriados de Carnaval)

DNI terminados en 6: miércoles 19 de febrero

DNI terminados en 7: jueves 20 de febrero

DNI terminados en 8: lunes 23 de febrero

DNI terminados en 9: martes 24 de febrero Podés verificar tu fecha exacta ingresando a Mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social en la sección de fechas de pago.

