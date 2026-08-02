Impactante accidente en Grecia: dos pilotos murieron tras el choque de helicópteros que combatían los incendios + Agregar ámbito en









Las aeronaves participaban de un operativo para extinguir un incendio al oeste de Atenas. Dos tripulantes sobrevivieron y el país sigue afectado por múltiples focos.

Dos pilotos murieron tras la colisión de dos helicópteros durante un operativo contra incendios forestales en Grecia.

Dos pilotos murieron este domingo tras la colisión de dos helicópteros que participaban de un operativo para combatir un incendio forestal en Psatha, al oeste de Atenas, en Grecia. El accidente ocurrió mientras las aeronaves trabajaban en medio de fuertes vientos y de un escenario marcado por el avance de las llamas. Otros dos tripulantes lograron sobrevivir.

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Las aeronaves habían despegado cerca del mediodía desde el aeropuerto militar de Eleusis con dos tripulantes cada una. Durante una maniobra en plena tarea de extinción, ambos helicópteros chocaron en el aire. Imágenes difundidas por la televisión griega Mega muestran que las aspas de una de las aeronaves impactaron contra la parte inferior de la otra, lo que provocó que uno de los aparatos se incendiara antes de precipitarse al suelo.

Dos sobrevivientes y una investigación en marcha Tras el accidente, el Cuerpo de Bomberos de Grecia desplegó un amplio operativo de emergencia para localizar a las tripulaciones y asistir a los ocupantes de las aeronaves.

Los rescatistas encontraron con vida a dos de los cuatro tripulantes. El capitán de uno de los helicópteros resultó ileso, mientras que el copiloto sufrió lesiones de carácter leve. Los otros dos pilotos murieron como consecuencia del impacto, según confirmaron las autoridades.

El accidente ocurrió en Psatha, al oeste de Atenas, mientras las aeronaves combatían uno de los focos activos. @EddyMosquera0 El siniestro ocurrió en medio de una compleja jornada para los equipos de emergencia, que enfrentaban condiciones meteorológicas adversas debido a los fuertes vientos, un factor que complica tanto el control de los incendios como las operaciones aéreas.

Grecia continúa bajo amenaza por los incendios forestales El accidente se produjo mientras Grecia atraviesa una nueva ola de incendios forestales que afecta distintos puntos del país. Uno de los focos más importantes permanece activo en la isla de Cefalonia, donde el fuego iniciado durante la noche del sábado ya consumió cientos de hectáreas de vegetación y continúa amenazando a varias localidades. La situación también sigue siendo crítica en el oeste de Ática, donde varios incendios permanecen fuera de control. Las llamas alcanzaron sectores habitados de Kryo Pigadi, en la localidad de Vilia, mientras otros focos volvieron a activarse en Agios Nektarios y avanzaron sobre el monte Pateras en dirección a zonas próximas a Megara. Frente al avance del fuego, las autoridades ordenaron la evacuación de ocho localidades y de la zona industrial de Megara. Además, las condiciones climáticas obligaron a suspender durante varias horas la intervención de los medios aéreos, lo que dificultó aún más las tareas para contener los incendios que afectan al país.

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