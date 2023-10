Incendio deja al menos 28 muertos y 18 desaparecidos en una mina de ArcelorMittal en Kazajistán

El gobierno y la empresa también confirmaron que estaban trabajando para cerrar un acuerdo de nacionalización de la empresa, que explota la mayor siderúrgica del país.

"ArcelorMittal también puede confirmar, tal y como ha comunicado hoy el Gobierno de Kazajistán, que ambas partes han mantenido conversaciones sobre el futuro de ArcelorMittal Temirtau y que recientemente han firmado un acuerdo preliminar para una transacción que transferirá la propiedad a la República de Kazajistán", declaró la minera.

"ArcelorMittal se ha comprometido a completar esta transacción lo antes posible con el fin de minimizar las perturbaciones en la mayor medida posible".

El mes pasado, el viceprimer ministro Roman Sklyar declaró a la prensa que Kazajistán estaba en conversaciones con posibles inversores que podrían hacerse cargo de la planta.

Agregó que el gabinete estaba descontento con el hecho de que ArcelorMittal no cumpliera sus obligaciones de inversión, no mejorara los equipos y no garantizara la seguridad de los trabajadores tras una serie de accidentes mortales. (Reporte de Olzhas Auyezov; Editado en Español por Ricardo Figueroa)